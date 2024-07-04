韓流吸睛！遠傳friDay影音收視韓系節目熱 付費會員年增20%

遠傳friDay影音4日公布，2024年上半年收視排行，榜首為《夜晚盛開的花》，長青韓綜《Running Man》排名第二，第三至五名皆為韓劇，特別是五月底才播出的第三名《聯結》以強勁收視漲勢後來居上，同時在韓國跟台灣皆稱霸迷你劇收視冠軍，總結2024上半年度平台數據，透過觀看時長分析，付費會員較去年成長20%、免費會員成長22%。

遠傳（4904）指出，friDay影音力冠本土OTT平台，歸功於跟播韓綜策略與齊全度，不僅韓綜觀看時長與付費會員皆較去年大幅增長，更有三檔韓綜闖入總排行前十名，展現熱潮不退的韓風高人氣。此外，日劇《麻辣教師GTO REVIVAL》，播出首週便直衝日劇榜冠軍，攻下不分類總排行第六名、日劇榜冠軍，更是首播7日觀看數不分類總排行冠軍，贏得日劇有史以來最佳表現，更帶動日劇整體觀看表現，展現回憶殺威力。

遠傳表示，friDay影音持續透過豐富獨家內容和熱門日韓劇，搭配精準的影片策略，提升平台整體收視、觀看時長及付費會員數量，成為台灣本土OTT平台付費訂閱第一名。

遠傳friDay影音總結2024上半年度平台數據，透過觀看時長分析，付費會員較去年成長20%、免費會員成長22%，其中最受歡迎的，仍為在台灣一直保有高人氣的韓系節目。

遠傳指出，上半年不分類排行榜中的前五名，分別由百想影后李荷妮主演的《夜晚盛開的花》奪得冠軍，長青韓綜《Running Man》位居第二，池晟主演的獨播韓劇《聯結》強勢拿下第三名。《聯結》燒腦劇情大獲觀眾好評，自五月底首播後週週霸榜，首播後30日觀看數總排行之冠，亦拿下台灣與韓國迷你劇之冠。第四名為熱門韓劇《不可能的婚禮》，改編自熱門網路小說，為典型戀愛浪漫喜劇。第五名則為改編自人氣網路漫畫的《金字塔遊戲》，以校園階級鬥爭的緊張劇情在網上掀起極高討論度。

遠傳表示，較去年同期而言，今年上半年韓綜與日劇觀看時長及點擊均有顯著提升。韓綜除觀看人數大幅成長，觀看時長年增更達42%，轉付費用戶占比則提高近九成，且後勢持續走高。

遠傳指出，friDay影音六月同時有18檔韓綜跟播中，被網友直接封為韓綜大本營，印證friDay影音關注用戶反饋並用心滿足喜好。除了常據榜首的經典韓綜《Running Man》，第二名的藝人生活實境秀《我獨自生活》，以及本季主打6對分手情侶在同屋簷下各自展開戀情，引發眾多關注的第三名短綜《換乘戀愛第3季》。

在日劇方面，遠傳表示反町隆史主演的回憶殺日劇《麻辣教師GTO REVIVAL》雖為單集，仍攻下不分類總排行第六名、日劇榜冠軍，更是首播7日觀看數不分類總排行冠軍，贏得日劇有史以來最佳表現，同時帶動26年前的初代《麻辣教師GTO》熱播，站上日劇榜第四名。另一部打進總排行榜之日劇，則是由韓國男星蔡鍾協與日本女星二階堂富美主演的《Eye Love You》，在日本黃金檔連續劇首次啟用韓星擔任男主角的話題操作下，成功獲得日劇榜第二名、總排行第九名的亮眼成績。

在動漫類排行中，鬼滅之刃繼去年以《刀匠村篇》奪冠後，今年以《柱訓練篇》再次蟬聯冠軍，鬼殺隊與炭治郎實為收視保證。第二、第三名分別為《我獨自升級》及《葬送的芙莉蓮》，也都是熱門的動漫IP，這些當紅IP的跨界應用包含了漫畫、遊戲、電視動畫、小說、動畫電影、舞台劇甚至真人演出的電視等等，為未來新世代IP發展的必然趨勢。《天坑》是唯一進入總排行前十名的電影，為電影榜單的榜首。電影類第二至第五名依序為《千萬別開門》、《金派特攻隊》、《附身》、《外星＋人》，類型各異、題材豐富，顯示台灣觀眾的電影口味已更趨多元，類型也更廣泛。

遠傳表示，持續聚焦AI發展，為friDay影音打造業界首見的AI推薦片單。該功能以聊天互動跟時事分析進行推薦，使推薦片單更貼近消費者日常。以四月地震事件為例，透過分析時事、自動產出的AI推薦片單中，出現了地震災難片《水泥烏托邦》，使其較地震前月看片數大漲3.5倍。另隨著《淚之女王》播出開紅盤，男主角「金秀賢」的對話詢問數量也大增，2021年主演的韓劇《某一天》觀看數較去年同期翻漲十倍，成為三、四月份AI推薦的熱門片單。

friDay影音上半年整體觀看分鐘數突破6.3億，更獲尼爾森第1季市調本土OTT付費第一名，持續提供優質內容，同時投入開發AI等新科技的功能應用，致力帶給提供用戶滿意的觀影體驗。