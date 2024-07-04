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鴻海旗下夏普9月17日舉行科技日 展示AI與EV技術
鴻海（2317）旗下夏普將於2024年9月17日在東京國際論壇（東京都千代田區）舉辦技術展示活動「SHARP Tech-Day’24 Innovation Showcase」。
2023年11月，夏普首次單獨舉辦了大規模技術展示活動「SHARP Tech-Day」，讓來賓親身體驗了夏普高端技術，這些技術是公司中長期成長的動力。
夏普說，今年，我們將在「AI」、「EV」、「Green Energy」、「Industry」、「Communication」等領域，展示公司所創造的Next Innovation解決方案及革新技術。
此外，夏普還將介紹Next Innovation前景及技術應用實例的商務會議、與新創企業的合作項目，以及讓求職者更深入了解公司的活動。
夏普致力於舉辦與參加有永續性的活動。在本次活動中，夏普目標將從施工到撤展過程中產生的二氧化碳及廢棄物量減少40%（與去年相比），以達到節能環保目標。
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