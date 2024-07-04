看好高雄半導體產業鏈 新特系統橋科新廠動土

看好高雄半導體產業發展，矽創集團子公司、國內驅動IC測試知名廠商「新特系統」，在橋頭科學園區興建半導體封測設備組件研發製造工廠，今天舉行動土典禮。

高市府經發局今天發布新聞稿表示，「新特系統」在橋頭科學園區建造第一期半導體封測設備組件研發製造工廠，為全球半導體提供高階產品測試相關的探針介面卡及測試平台等技術，強化高雄先進半導體封測供應鏈，提升全球競爭力。

經發局長廖泰翔表示，全球半導體產業持續成長，根據調研機構預期全球半導體探針卡市場2023年至2027年複合成長率將達11.7%；早期台灣半導體測試都以國外廠商為主，近年台灣測試介面廠逐漸提升探針卡自製能力，迎接下一波半導體產業榮景。

矽創集團董事長毛穎文致詞提到，矽創以半導體設計，這是矽創第一次進行建廠，為集團新的里程碑；科技產品不斷推陳出新，在OLED、TDDI、車用等新應用驅動下，新興IC產品規格提升與需求量增加，半導體測試方面更需不斷提升探針卡及測試設備的針測能力，掌握良好探針卡自製技術，是真正關鍵。

矽創集團表示，公司自2014年成立以來，致力於提供探針卡與測試相關業務服務，所有技術均由團隊自行研發，透過模組化方式設計製造，為台灣本土測試產業鏈創造新的技術價值，期望未來新特的落成將為高雄創造更多在地工作機會，為高雄發展盡一份心力。

經發局表示，新特系統多年來在高雄設有辦公據點，專注半導體封測平台與探針卡研發；新廠規劃打造具垂直綠化設計，進一步展現對環境關懷與責任，不論在硬體建置或軟實力經營研發上，新特系統皆具前瞻性布局，帶動高雄半導體產業鏈持續升級。

南科管理局長蘇振綱表示，南科產值民國111年起連續兩年破兆，受惠科技產業起飛，使南科成為全台第一大科學園區；為促進台灣南部產業發展、打造南台灣半導體S廊帶，近年更從中央至地方傾力合作開闢橋頭科學園區。

蘇振綱強調，南科是全台唯一有投資抵減15%的科學園區，同時數位創新複合樓群已開工興建，未來將提供標準廠房、新創育成、便利商店及幼兒照顧等功能空間，區段工程也持續進行中，橋頭科學園區將是台灣半導體產業聚落的明日之星。