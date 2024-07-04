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安森美完成收購 SWIR Vision Systems 增強智慧感知產品組合

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
安森美國總部外觀。圖/取自芯智訊
安森美國總部外觀。圖/取自芯智訊

安森美（onsemi）宣布已完成對SWIR Vision Systems公司的收購。持續致力於提供強大、尖端的智慧影像感測技術是安森美的重要戰略組成部分。

SWIR Vision Systems是基於膠體量子點（CQD）短波紅外（SWIR）技術的領導供應商，該技術擴展可探測光的光譜範圍，可以透視物體並捕捉以前不可能捕捉到的影像。

安森美表示，將把這一專利技術整合到其業界領先的CMOS感測器中，將顯著增強公司的智慧感知產品組合，並為在工業、汽車等關鍵市場的進一步發展鋪路。

CQD使用具有獨特光學和電子特性的納米顆粒或晶體，可以精確調節以吸收更寬範圍波長的光。這項技術將系統的可視性和檢測範圍從標準CMOS感測器波長擴展到SWIR波長。迄今為止，由於傳統砷化鎵銦（InGAas）工藝的高昂成本和製造複雜性，SWIR技術的應用受到限制。透過此次收購，安森美將把矽基CMOS感測器和製造專長與CQD技術相結合，以更低的成本和更高的產量提供高度整合的SWIR感測器。這將帶來結構更緊湊、成本效益更高的成像系統，具有更寬的光譜，可廣泛應用於商業和工業領域。

這些先進的SWIR感測器能夠透視高密度材料、氣體、織物和塑膠，這在許多產業都非常重要，特別是在監控系統、矽檢測、機器視覺成像和食品檢測等工業應用中。在自動駕駛汽車成像領域，更高的光譜範圍將產生更好的可視性，使得在極端黑暗、濃霧或冬季眩光等惡劣條件下也能更好地視物。

感測器 自動駕駛

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