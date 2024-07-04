日立先端科技與台大工研院合設的FIB先進應用創新中心
國立台灣大學與日立先端科技（ Hitachi Hightech ）公司攜手打造FIB（聚焦離子束系統）先進應用創新中心正式揭幕。該中心由台大工學院的專家團隊與日立先端科技合作設立，旨在推動高科技與綠色材料，特別是半導體設計與製造方面的研究與發展。
此次揭幕典禮由台大副校長廖婉君與日立先端科技副社長飯泉謙一同簽訂合作備忘錄，將這一合作加強產學連結，提升技術創新能力，並為培養未來科技領域的人才提供平台。
日立先端科技公司感謝台大工學院老師們的支持，期待通過此中心的運作，為台灣的科技發展與經濟繁榮做出更多貢獻。
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