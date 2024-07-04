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騰輝營收／6月3.6億元 高毛利散熱基板等訂單成長

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）7月4日公告2024年度6月營收3.6億元，月減10%，截至6月累計營收21.9億元，年減8.8%。公司指出，主要6月受各產業需求放緩造成市場消費下滑、客戶年中盤點降低庫存及因應原物料價格飆漲，提高備料庫存至本月下單減少所致，整體營收受影響。然主要獲利來源，高毛利散熱基板訂單成長。

騰輝說明，應用於頭燈材料散熱基板及軍工、航天等應用產品，受惠於公司長期耕耘的各終端車廠、大功率電動機車、新能源與多種機電散熱產品應用新料號進入量產，且客戶使用產品規格有所升級，銷售動能較去年同期成長並持續穩健擴展中。公司不停深耕布局終端認證並因應市場新技術、新元件的推陳出新不斷研發推出新產品應用的策略交叉作用下，目前已有新認證與新產品獲得客戶採用，未來將能夠在獲利與營收雙貢獻下，持續保持特品專業與持續高毛利成長的良好形象，市場競爭力不斷強化下，對公司未來發展深具信心。

展望未來，騰輝說明，持續專注開發特殊材料應用市場於自動駕駛、非照明類散熱應用與高階半導體測試、穿戴式設備、軍用產品、低軌道衛星等高階產品在終端應用外，並提出了橫跨綠能及新能源車的散熱材料，近期開發出全系列的各種純樹脂覆膜產品，已經獲得軍工、半導體、高階超多層高頻、散熱，各種被動元件薄型化等應用產業的認可，讓公司未來的具體成長足以期待。多種不同特性(散熱/高速/超強結合力)的純膠片、更完善的鐵氟龍體系產品(DK3.0-10.0)、專攻軍工航天應用的低損耗不流膠黏合片、高頻且具高散熱功能的金屬基板，陸續在高頻通信雷達,高階半導體測試、穿戴式設備、軍用產品、低軌道衛星及電動車三電等市場應用，得到多項認可後的訂單並且在歐美等區域取得終端OEM大廠認證。公司多年致力於技術導引創新，始終專注於少量多樣、特殊材料的獨特發展模式及布局全球策略，進而與同業形成市場區隔，建立不可取代性，在這樣傳統產品市場供過於求的市況下，創造更多的獲利與市場機會。

半導體 營收

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