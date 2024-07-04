英業達 AI 發威！推「電腦視覺檢測方案」化解紡織業痛點

代工大廠英業達（2356）近年積極衝刺AI布局，旗下桃園廠擁有相當豐富的智慧製造經驗，廠區全域處處可見導入5G AIoT的實際應用成果。而公司4日也再加碼推出「AI Computer Vision電腦視覺檢測方案」，透過這項突破性的應用技術，將可解決場端同仁長期以來，只能依賴人力進行檢查的問題，可說是獨步全球。

英業達指出、過去的巡場檢驗除了耗時、昂貴、依賴勞動力之外，還經常不精確，標準因人而異。而透過此AIAOI自動光學檢測技術，將可帶動包括紡織業在內的市場狀況。團隊透露，「AI Computer Vision電腦視覺檢測方案」由先進的深度學習算法驅動，優化提升辨識力，就像一名經驗豐富的品管老師傅。

英業達表示，這項技術其實是專門為紡織業所設計，AIAOI技術在PU輪和平面織布檢測的高分辨率表現出色，提供高達0.05mm的檢測精度。足有90 ~ 95%高檢出率，偵測不良隨即停機，可降低人力依賴，並提供快速部署和靈活的導入方式，且能顯著提高生產效率和準確性，成為傳統依賴人工檢查環境中理想的AI品管解決方案。