首季5G達873萬戶 行動通訊每戶平均收入連6季走揚

NCC統計顯示，台灣今年首季5G戶數統計達873.5萬戶，季增34.5萬戶，持續推升第1季電信業行動通訊每戶平均收入（ARPU）季增新台幣1.9元到473.4元，連續6季走揚，續創2019年首季以來新高。

國家通訊傳播委員會（NCC）最新公布今年第1季行動通訊市場統計，台灣行動通訊市場整體營收為新台幣422.6億元，季減1.7億元。

NCC統計指出，電信業整體行動通訊用戶數為2971.9萬用戶，季減12.3萬用戶。其中月租型用戶為2439.5萬用戶，季增1.2萬用戶；預付型為532.5萬用戶，季減14.5萬用戶。其中，4G用戶數為2098.5 萬用戶，季減47.7萬用戶；5G用戶數為873.5萬用戶，季增34.5萬用戶。

兩大電信合併案去年底生效，觀察市場上3大電信用戶數變化，中華電信微幅季減1.3萬戶到1120.6萬戶，依然穩坐冠軍，台灣大為943.5萬戶，季減12.3萬戶，續居第二大，遠傳電信微幅季增0.4萬戶到907.9萬戶，電信三雄整體戶數排名不變。

電信業者最為關注的ARPU數據，ARPU在4G時代因產業競爭激烈，不斷下滑，後來隨著5G服務推出，電信業ARPU終於出現反轉態勢。目前行動通訊ARPU為473.4元，季增1.9元，已經連續6季上揚，續創2019年首季以來新高。

不過，民眾偏好網路語音趨勢持續，也帶動手機話務量分鐘數持續下滑。NCC統計顯示，行動通訊語音話務量為17.4億分鐘數，季減0.7億分鐘數；以撥打語音型態話務量來看，主要以網內8.7億分鐘數比重最高，其次依序為撥打市話3.9億分鐘數，網外3.2億分鐘數，國際去話500萬分鐘數，國際漫遊109.7萬分鐘數。