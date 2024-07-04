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玉晶光：旺季出貨持穩 駁良率不佳遭轉單傳聞

中央社／ 台北4日電
市場今傳出玉晶光良率不佳、訂單轉移到大立光，盤中股價一強一弱，大立光漲逾8%，玉晶光挫逾6%；玉晶光強調，一切正常、沒有被搶單。圖／路透
市場今傳出玉晶光良率不佳、訂單轉移到大立光，盤中股價一強一弱，大立光漲逾8%，玉晶光挫逾6%；玉晶光強調，一切正常、沒有被搶單。圖／路透

蘋果iPhone新機拉貨潮啟動，鏡頭雙雄大立光玉晶光股價近期穩定攀升。市場今傳出玉晶光良率不佳、訂單轉移到大立光，盤中股價一強一弱，大立光漲逾8%，玉晶光挫逾6%；玉晶光強調，一切正常、沒有被搶單。

外傳玉晶光因良率不好，導致很多訂單轉移到大立光，玉晶光今天駁斥相關消息，強調公司一切正常，完全沒有被搶單的事實。

大立光今天盤中大漲逾8.4%，至2895元，創2021年8月以來新高；玉晶光近期股價漲勢凌厲，但今天盤中急跌重挫逾6%，下探619元。

玉晶光傳出今年取得iPhone 16系列潛望式鏡頭訂單，近期已有出貨；法人指出，在新成長動能挹注下，全年營運將優於去年，力拚挑戰2022年的歷史高峰，第3季旺季表現也相當持穩。

外資法人也看好今年蘋果iPhone銷量，預估2025年iPhone出貨量將達2.28億支，年增9%；在相關零組件供應商中，點名大立光受惠鏡頭升級趨勢，預料潛望式鏡頭將由1200萬畫素升級至4800萬畫素，可望帶動大立光營收貢獻和獲利。

大立光 玉晶光 鏡頭

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