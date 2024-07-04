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鴻海印度廠歧視女性？ 調查結果：沒有不雇用已婚女性

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
印度官方調查結果顯示，鴻海印度廠區雇用4.1萬名員工，其中3.3萬為女性員工，而且其中有近3,000名已婚女性員工，證明鴻海沒有不雇用已婚女性的行為。（聯合報系資料照片）
印度官方調查結果顯示，鴻海印度廠區雇用4.1萬名員工，其中3.3萬為女性員工，而且其中有近3,000名已婚女性員工，證明鴻海沒有不雇用已婚女性的行為。（聯合報系資料照片）

路透報導，鴻海（2317）印度廠徵才，不雇用已婚女性，存在歧視。印度官方調查結果顯示，鴻海印度廠區雇用4.1萬名員工，其中3.3萬為女性員工，而且其中有近3,000名已婚女性員工，證明鴻海沒有不雇用已婚女性的行為。

部分外媒報導指稱，鴻海歧視已婚女性，違反印度總理莫迪要提高女性就業的目標，上述事實證明，鴻海沒有不雇用已婚女性的行為。

這次印度官方的調查，是印度官員經同40多位女性員工對談，已婚女性員工皆表示沒有歧視的問題。另外，印度法律沒有禁止針對是否結婚的雇用行為。

路透社之前報導揭露，鴻海印度廠徵才，存在性別歧視，總理莫迪政府下令詳查鴻海，鴻海當時回覆五點聲明，並表示，招募過程絕不會容忍任何歧視，否認對婚姻狀況、性別、宗教或任何其他形式的就業歧視。

印度 鴻海

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