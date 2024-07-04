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研發手機晶片3D繪圖 張鈞法獲聯發科卓越貢獻獎

中央社／ 台北4日電

台師大教授張鈞法研發手機晶片運用光線追蹤與路徑追蹤的關鍵技術，有助於生成逼真的3D電腦繪圖，獲首屆「聯發科技前瞻研究中心產學合作卓越貢獻獎」。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，聯發科技長期與學術界合作，投入產學合作逾20年，為表彰學術界的優秀研究成果對產業界帶來顯著影響和貢獻，聯發科技前瞻研發中心今年首次頒發「產學合作傑出研究獎」與「產學合作卓越貢獻獎」。

台師大資訊工程系教授張鈞法研發手機晶片運用光線追蹤與路徑追蹤的關鍵技術，有助於生成逼真的3D電腦繪圖，獲首屆「聯發科技前瞻研究中心產學合作卓越貢獻獎」。

張鈞法表示，團隊致力研究光線追蹤和路徑追蹤技術，用於行動裝置的3D繪圖和遊戲應用，這些應用需呈現前所未有的算圖質感，這次獲獎不僅是對團隊的肯定，也代表產學合作在推動科技進步和培養人才方面的重要性，未來將持續努力，在光線追蹤和路徑追蹤技術建立更深厚的底蘊。

聯發科技計算與人工智能技術群資深本部總經理黃世安提到，聯發科技追求技術領先，投入前瞻技術逾20年，感謝張鈞法教授及其研究團隊的卓越貢獻，讓聯發科技旗艦平台能展現領先業界的遊戲體驗，得到客戶及消費者的肯定，為未來光線追蹤繪圖技術發展打下堅實基礎。

台師大 團隊 客戶

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