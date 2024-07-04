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鴻海旗下夏普新經營團隊成形 三大亮點一次看

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海董事長暨夏普會長劉揚偉。鴻海／提供
鴻海董事長暨夏普會長劉揚偉。鴻海／提供

鴻海（2317）旗下的夏普在6月底股東會之後，宣布鴻海董事長劉揚偉兼任不具執行權的夏普會長一職，確定了夏普的新管理團隊，期望能藉由新團隊的帶領，落實輕資產化、品牌事業推展，以及落實新事業等三大方向的中期營運方針。

自2023年夏普股東會之後，夏普旗下的10代線面板廠堺工廠（SDP）就成為經營團隊的燙手山芋，隨著SDP轉型，並跨入人工智慧（AI）資料中心，包括軟銀與KDDI等業者均有意與夏普進行相關合作，但如何落實，將是新經營團隊的一大要務。

觀察夏普新經營團隊的人選，劉揚偉出任會長，有穩定軍心的意圖，打破「鴻海拋棄夏普」論。雖說出任會長，不具執行權，也是要讓日本在地經營團隊，在既定的營運方針下，能有更大的發揮空間。

至於董事名單方面，由1980年進入夏普工作的沖津雅浩出任社長兼執行長，除了實踐劉揚偉把夏普交由日本人經營的承諾，沖津於2022年起擔任夏普副社長一職，對於旗下各事業與經營層均有一定的瞭解，負責後續改革推動，相信能獲得更多在地員工的支持。

 至於，具有豐富證券產業經歷的清田瞭，不僅可以發揮專長與資本市場進行溝通；同時，對於夏普後續在做經營決策時，也可以提供更多來自資本市場的反饋，作為參考依據。

 而永塚誠一，則是擁有通產省等完整的政府單位資歷，同時，與國際機構間的合作也有豐富經驗。若是夏普後續決策，需要與公部門或國際單位進行溝通、合作，均可提供相關的經驗與能力。

 出身富士通的梶原由美子，擁有資通訊（ICT）產業經驗，也有智慧財產權、人才開發等相關經驗；另外，作為CSTI的成員，對於創新方面也有所涉獵，對夏普後續轉型發展，如何提出創新的產品，也能提供一定的協助。

至於前任社長兼執行長吳柏勳，除了承擔新舊經營團隊銜接任務，他本人在東南亞等海外市場的經驗，對於夏普後續轉型，也會帶來相當的協助。

另外，擔任鴻海研究院量子研究所諮詢顧問的張慶瑞，專長是量子電腦，與夏普後續在AI運算中心的發展，或日本在地對量子產業的對接，也都能產生一定的幫助。

 從夏普新經營團隊，不難看出，無論是對內穩定軍心，推動中期營運策略執行；到對外溝通，包括客戶、投資人、與政府，以及對新事業的發展需求，都有相對應的人選，就目前夏普的營運狀況來說，這次董事布局，確實兼顧到了各方感受，有利中期營運計畫的推動。

夏普社長暨執行長沖津雅浩。夏普／提供
夏普社長暨執行長沖津雅浩。夏普／提供

夏普 股東會 鴻海

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