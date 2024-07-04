三竹資訊將併簡訊王！ 一次駭客勒索 反促成同業整合

台灣最大行動看盤系統服務商三竹資訊，也是台灣最大簡訊發送平台，月發送簡訊量超過2億則，3日宣布併購「簡訊王」同業，而背後竟然是一個伸手援助駭客勒索事件的暖心故事，這也讓三竹董事長邱宏哲成為名符其實的「簡訊王」。

三竹3日公布，董事會決議收購簡訊王數位媒體有限公司所有股權，但尚待執行盡職調查（DD），故尚存在未來交易不確定性，目前僅先通過收購意向，完成收購程序還會再申報。

由於三竹跟簡訊王都是簡訊發送業者，此次併購案也意味三竹橫向擴張業務版圖，鞏固其龍頭地位。據了解，三竹每月發送簡訊量約2億則，而簡訊王規模較小，每月約發送1,000萬則左右，業者推測排名在10名外。

那三竹為何大鯨魚要併購小蝦米？據了解，簡訊王由魏正松19年前創立，是一家短小精悍的簡訊發送公司，擅長行銷簡訊類，今年6月初，簡訊王宣布旗下第二代簡訊發送平台資料庫硬碟被勒索病毒加密封鎖，緊急因應之道是找「救兵」三竹資訊跨刀，讓付費客戶移轉到三竹簡訊平台發送。

簡訊王第一時間是透過三竹協助客戶服務，因不願意屈服駭客威脅交付贖金，故計畫以自己的工程師自行解密，但隨後簡訊王表示，考慮到原受感染的程式系統解密後也並不能確保完整與安全，也不願意將客戶資料交給第三方來解密，也不願意支付贖金助漲勒索風氣，因此打算重建簡訊平台，如今隨三竹宣布收購簡訊王，顯示該團隊已放棄重建而攜手合作。

「您的包裹已送達XX門市！」三竹資訊本就是台灣最大簡訊發送平台，此次完成併購將擴大龍頭規模優勢。目前囊括台灣各銀行及電商平台的簡訊發送業務，全台簡訊量中超過3成由三竹負責，每月平均發送則數都超過2億則以上呈現穩定成長，今年隨政府打擊詐騙，為防堵電信詐騙，還推出「商用簡訊簡碼」服務上路，公司表示後續也將逐步擴張到其他產業。