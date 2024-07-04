現觀科報喜！ 自研軟體 CovMo 合作英特爾 化解數據瓶頸

AI網路優化大廠現觀科（6906）再傳喜訊，公司近日宣布，旗下自主研發的「網路優化定位分析軟體CovMo」將與英特爾（Intel）在內存分析加速和第4代Xeon 可擴展處理器產品上達成合作，雙方看好藉由這次合作，將有效解決科技業目前遇到的「數據瓶頸」，而市場投資人也看好此次合作將對雙方產品布局帶來更正面的影響。

事實上，現觀科藉由自主研發的CovMo平台幫助電信業者即時、主動提升網路效能，並且能幫電信商平均降低數百萬美元的資本支出，有效減少維運成本，降低電信商的資源浪費與碳資源，也讓自身的海外銷售版圖持續加速擴大。不僅如此，CovMo平台還能支援O-RAN 開放式架構，客戶能通過雲端架構，滿足各種端到端數據分析和軟體服務需求，開拓新的營運商機。

至於此次合作由英特爾於去年開發、推出的「第 4 代 Intel Xeon可擴充處理器」，主要基於「Accelerate with Xeon」訴求，可提供多項加速器，並幫助處理器核心卸載許多繁雜瑣碎的工作，從而釋放更多 CPU 運算週期來執行關鍵運算，使企業得以更有效利用處理器核心，一來有助降低伺服器建置成本，二來許多 ISV 採取核心數定價模式，所以隨著所需核心數降低、意謂企業更能發揮軟體授權支出效益。