網路家庭否認裁員 指組織工作重新劃分影響約十人

有媒體報導，接獲員工爆料，宣稱不裁員的網路家庭（8044）近期裁撤採購單位，且4日要公布一波裁員名單。網路家庭未否認調整採購單位的說法，但強調是因應廠商系統及工作流程優化，組織工作重新劃分，該調整所影響的員工數在10位以內，且會按照員工意願調整工作職務。

網路家庭董事長詹宏志6月19日才在股東會上表示，公司仍在擴張、不裁員，不過員工3日向媒體投訴，指網路家庭要裁撤採購單位，全員轉企劃部門，設計單位也將於4日公布裁員名單，有一系列操作導致爆發離職潮，貨物都因此卡在倉庫。

網路家庭指出，營運一切正常，不斷地積極提升營運效能，推動工作流程優化、強化組織績效。面對大環境挑戰，進行動態組織架構調整與持續性工作職務優化屬企業營運常態。

網路家庭指出，所謂裁撤採購單位，全員轉企劃部門，是因應廠商系統及工作流程優化，組織工作重新劃分，該調整所影響的員工數在10位以內．近期將會依員工意願進行包括職務的調整、安排轉調至其他單位等。