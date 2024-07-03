員工爆料團隊縮編、單位裁撤 PChome：工作重新劃分 是營運常態

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
網路家庭董事長詹宏志之前強調PChome不會停止擴張，且這兩年都不會裁員。圖／本報系資料照片
網路家庭董事長詹宏志之前強調PChome不會停止擴張，且這兩年都不會裁員。圖／本報系資料照片

老牌電商網路家庭PChome近年來營運碰上瓶頸、接連虧損，但董事長詹宏志強調PChome不會停止擴張，且這兩年都不會裁員，但有PChome員工向媒體爆料，公司發信告知設計團隊將縮編，採購單位也將裁撤，還透露近期公司爆發出走潮。對此，網家今日強調爆料與事實不符。

網家表示，營運一切正常，也不斷積極提升營運效能，推動工作流程優化、強化組織績效，面對大環境挑戰，進行動態組織架構調整與持續性的工作職務優化本屬企業營運常態。

網家表示，爆料中指出要裁撤採購單位，全員轉企劃部門，實為因應廠商系統及工作流程優化，組織工作重新劃分，該調整所影響的員工數在10位以內．近期將會依員工意願進行包括職務的調整、安排轉調至其他單位等。

網家也說，未來將持續與員工攜手並進，為消費者提供更好的服務，並強調營運一切正常，媒體報導前應先查證實情，勿輕易採信網路社群上的爆料及不實訊息。

PChome 網家 電商

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