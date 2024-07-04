凌陽 搶食自動駕駛大餅

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

市場聚焦特斯拉在「2024世界人工智慧大會（WAIC 2024）」端出旗下第二代Optimus機器人之際，今年特斯拉也將展示全自動輔助駕駛（FSD）最新成果，並有望進一步與Optimus結合，做大商機，尤其特斯拉積極拓展大陸FSD能量，市場看好，老牌IC設計廠凌陽（2401）將與特斯拉共同擁抱大陸FSD大商機。

特斯拉執行長馬斯克曾說，正向看待Optimus未來需求量可能高達100億至200億台，並自信地預測機器人銷售在特斯拉業務中的占比將超過汽車製造等領域。他還認為，未來每個人家裡都會有Optimus機器人，並接手許多製造和服務工作。

另外，隨著8月8日Robotaxi Day進入倒數計日，特斯拉正向實現自動駕駛邁出最後幾步，屆時該公司將在一場專門的活動中，揭露FSD和自動駕駛未來願景。

特斯拉先前傳出將攜手百度，將運用百度龐大且完善的中國大陸在地圖資系統，部署自身的全自動駕駛系統，凌陽與百度合作密切，是百度地圖投放在車用螢幕的供應商，未來隨著百度系統出貨給特斯拉，凌陽也可望同步搶食中國自駕車包括特斯拉的市場。

凌陽近年積極布局車用，鎖定車用資訊娛樂系統與先進駕駛輔助系統（ADAS）等領域，其中，Display Audio晶片可將手機連結至汽車中控台，實現一機多螢幕的應用，當前已切入大陸汽車大廠，並導入量產，在智慧座艙的市占率也持續攀升。

機器人領域方面，凌陽正積極布局特殊應用晶片（ASIC）市場，12奈米製程晶片已進入量產階段，主要應用於掃地機器人產品，且具備AI視覺辨識功能。凌陽透露，相關產品已導入二大品牌廠，皆會逐漸放量出貨。

凌陽 機器人 特斯拉

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