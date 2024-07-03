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中華徵信所台灣5千大企業排行 台積電最會賺、鴻海營收居冠

中央社／ 台北3日電
2023年台灣5000大企業營收跟稅後純益都呈年衰退，不過台積電以新台幣8385億元蟬聯獲利王。圖／聯合報系資料照片
2023年台灣5000大企業營收跟稅後純益都呈年衰退，不過台積電以新台幣8385億元蟬聯獲利王。圖／聯合報系資料照片

CRIF中華徵信所今天表示，2023年台灣5000大企業營收跟稅後純益都呈年衰退，不過台積電以新台幣8385億元蟬聯獲利王，鴻海穩坐營收冠軍，廣達電腦則是睽違10年後首度重回獲利前10名。

CRIF中華徵信所今天公布2023年台灣5000大企業營收總額及稅後純益總額，分別為新台幣40兆5460億元及3兆5785億元，較2022年衰退6.05%與17.72%。CRIF分析，主要是全球籠罩在高通膨、供應鏈庫存調整的陰影下，台灣為供應鏈重鎮，遭受較大影響。

CRIF指出，跟2022年相較，2023年營收前10大企業沒有新進榜者。前10大企業中，只有台電從第11名回升到第8名，其他9家企業都是蟬聯入榜。

營收前10大企業中，電子製造業占有5席，包括鴻海、台積電、和碩聯合科技、台灣中油、廣達電腦、仁寶電腦分別蟬聯第1名至第6名。

勞動部勞工保險局去年營收排名，從第8名上升到第7名，台電為第8名，台塑石化由第7名下降至第9名，國泰人壽維持第10名。

至於獲利表現上，CRIF表示，稅後純益前10大企業排名出現洗牌。半導體龍頭台積電再度以稅後純益約8385億元持續蟬聯獲利榜首，第2名是鴻海精密工業約1421億元，第3名為聯發科技約770億元，第4名及第5名分別為富邦金融控股及聯華電子，稅後純益各約為650億元及610億元，獲利前5名獲利均達600億元以上。

第6名至第10名依次為中信金控（約576億元）、國泰金控（約515億元）、中國信託商業銀行（約413億元）、廣達電腦（約397億元）及中華電信（約369億元）。

值得注意的是，中信金控與中信銀分別在2020年及2013年排名第7名及第10名，這次雙雙重回獲利前10名。國泰金則從2022年第11名重回第7名。廣達電腦則是2013年稅後純益排名第5名，2023年首次再度晉升稅後純益前10大；中華電信則是在退出稅後純益前10大企業2年後，再度回到第10名。

台積電 營收 鴻海

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