合晶：營運谷底已過 下半年可望穩定成長

半導體矽晶圓廠合晶董事長焦平海今天表示，今年營運谷底已過，只是回升速度沒有想像那麼快，預期下半年可望穩定成長。

焦平海說，基於地緣政治考量，合晶集團營運將採取差異化戰略，在市場及產品技術方面進行差異化，並在台灣彰化及中國河南鄭州同步擴產。

合晶總經理張憲元說，彰化二林廠將於2025年底完工，月產能20萬片，將主要供應國際客戶；鄭州廠預計2025年底至2026年完工，月產能20萬片，主要供應大陸地區客戶。

合晶在化合物半導體方面主攻氮化鎵磊晶及基板領域，包括矽基氮化鎵、碳化矽基氮化鎵等。合晶轉投資矽基氮化鎵磊晶片和模組廠鴻鎵科技，及瑞典碳化矽基氮化鎵磊晶片廠SweGaN。

合晶投資長鄒柏林表示，在中國市場，若有適合的目標不排除採取併購，展開水平整合。在台灣方面，則將經營生態系。