合晶：營運谷底已過 下半年可望穩定成長
半導體矽晶圓廠合晶董事長焦平海今天表示，今年營運谷底已過，只是回升速度沒有想像那麼快，預期下半年可望穩定成長。
焦平海說，基於地緣政治考量，合晶集團營運將採取差異化戰略，在市場及產品技術方面進行差異化，並在台灣彰化及中國河南鄭州同步擴產。
合晶總經理張憲元說，彰化二林廠將於2025年底完工，月產能20萬片，將主要供應國際客戶；鄭州廠預計2025年底至2026年完工，月產能20萬片，主要供應大陸地區客戶。
合晶在化合物半導體方面主攻氮化鎵磊晶及基板領域，包括矽基氮化鎵、碳化矽基氮化鎵等。合晶轉投資矽基氮化鎵磊晶片和模組廠鴻鎵科技，及瑞典碳化矽基氮化鎵磊晶片廠SweGaN。
合晶投資長鄒柏林表示，在中國市場，若有適合的目標不排除採取併購，展開水平整合。在台灣方面，則將經營生態系。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言