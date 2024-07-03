漫步藍招募加盟未完整提供資訊 公平會續罰10萬元

公平會今天委員會議決議通過，漫步藍公司於招募「RAMBLE CAFÉ」品牌加盟過程時，沒有充分且完整提供重要資訊供審閱，屬於影響交易秩序的顯失公平行為，且沒有依照先前公平會處分書停止違法行為，因而處10萬元罰鍰。

公平會表示，漫步藍公司先前因招募加盟時，沒有在締約前，提供「開始營運前之購買商品、原物料費用」、「加盟營運期間之購買商品、原物料費用」，以及「加盟契約存續期間須向加盟業主或其指定之人購買之商品、原物料之規格及品牌」等3項加盟重要資訊，經公平會調查，認定構成顯失公平行為，於111年11月間予以處分。

然而112年後，公平會又接獲民眾檢舉漫步藍公司招募加盟時，仍未提供「開始營運前之購買商品、原物料費用」資訊，經過調查，漫步藍公司表示，經公平會處分後，誤以為首批商品、原物料的數量及總金額資訊一旦以書面提供予有意加盟者，往後就得分毫不差，因此在加盟簽約前，僅於原物料表單中留下品項、規格、單價的資訊，而未提供數量、總金額資訊。

公平會表示，前次處分書已清楚說明處分理由是漫步藍公司沒有在締約前提供「開始營運前購買商品、原物料費用，其金額或預估金額」，而非商品、原物料金額不能變動，而且只要「預估金額」可供有意加盟者評估即可，因此公平會認為，漫步藍公司沒有停止違法行為，依公平交易法第42條後段規定，再次開罰。

公平會提醒，加盟總部是加盟資訊提供者，屬於資訊優勢的一方，簽約前應充分揭露各項加盟重要資訊供有意加盟者評估，資訊揭露愈清楚，愈能讓有意加盟者想清楚後再決定是否加入加盟體系；此外，加盟總部提供的重要資訊應有憑有據，可以使用紙本、電子郵件、社群媒體或通訊軟體等多元方式，提供資訊給有意加盟者瞭解。

公平會呼籲，加盟總部與加盟店是創業的合作夥伴，加盟總部與有意加盟者在洽談加盟過程，應充分溝通並提供完整加盟費用與加盟條件資訊，才能建立良好的合作關係。