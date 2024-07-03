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力旺安全強化型OTP完成台積電N5A驗證 專攻高效能車用晶片

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
力旺安全強化型OTP完成台積電N5A驗證。圖／力旺提供
力旺安全強化型OTP完成台積電N5A驗證。圖／力旺提供

隨著電動汽車與自動駕駛的普及，車用晶片必須具備高速運算的能力，並受嚴格的安全標準所規範。力旺今（3）日宣布其安全強化型一次可編寫(OTP)矽智財NeoFuse已於台積電N5A製程完成可靠度驗證。N5A製程為台積電5奈米技術平台之中針對車用的強化版本。

N5A製程讓高速運算技術得以實現在車用晶片領域，在N5的效能、功耗效率和邏輯密度之上進一步滿足車用電子功能安全標準對安全和可靠性的要求。

力旺電子業務發展資深副總經理盧俊宏表示，當今消費者對駕駛體驗的期待遠高於過去，無論是自動駕駛、高階的資訊娛樂系統還是電動化，這些需求讓車內電子產品大幅增加，其中許多IC需要具有最高安全性的高性能計算。經N5A驗證的NeoFuse OTP同時滿足了上述需求、並符合車用電子安全標準，如AEC Q-100。

台積公司設計建構管理處負責人Dan Kochpatcharin表示，台積與開放創新平臺OIP生態系統合作夥伴密切合作，以滿足汽車應用領域強勁的算力需求，例如人工智慧駕駛輔助。台積電與力旺的新的里程碑讓設計人員能夠利用台積電最先進的技術及經過驗證的解決方案，在車用領域實現前所未見的效能與功耗。

力旺進一步指出，NeoFuse OTP 還擁有完整的設計模擬，包括電遷移/老化，並遵守 N5A所有的設計規則。設計與測試結果方面，溫度容差可擴展至150°C，且寬廣的電壓範圍提供了更大的靈活性，可滿足各種汽車應用要求和嚴格的標準。延續eMemory的OTP在市場上的長期優勢，在N5A製程上同樣毋需額外光罩，免除可觀的額外成本。

力旺 台積電 晶片 車用電子

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