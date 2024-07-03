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不繳回超額頻譜？NCC下周找台灣大「喝咖啡」 公司回應了

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台灣大哥大。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大。圖／台灣大哥大提供

台灣大哥大（3045）為了不繳回超額頻譜，槓上國家通訊傳播委員會（NCC），NCC 3日指出，台灣大的確持續使用超額頻譜，下周找台灣大來說明。台灣大發出回應指出，謝謝NCC再一次給予說明機會，將全力與主管機關溝通爭取認同。

台灣大表示，NCC在去(2023)年1月核准台台併，並通知台灣大可立刻啟動網路整併，至2024年6月底，共一年半的期程完成整併。但後續公平會、數發部陸續通知，依法網路整併只能從合併基準日後開始，因此，台灣大哥大無法立刻啟動整併，而必須延後至去年12/1合併基準日後，才能正式啟動，比NCC核准日期延後11個月，距NCC給予的期限僅剩七個月期間。

台灣大強調，自去年12月1日合併基準日起，在全體同仁夜以繼日努力下，已超前進度完成部分網路整併。無奈期限真的過短，較當初NCC核准之期程僅剩不到四成時間。

此外，台灣大也針對合併案附加條款向NCC提出行政訴訟。台灣大指出，於此同時，行政訴訟尚未有定案。因此為維持用戶網路服務品質及股東權益，台灣大哥大實難以在6月底前繳回頻譜。

台灣大表示，謝謝NCC再一次給予說明機會，將全力與主管機關溝通爭取認同。

NCC 台灣大哥大

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