中華電Hami Video影劇館 上半年點閱數是去年2.55倍

中華電信旗下Hami Video影劇館+ 公布2024年上半年收視排行榜，受惠於獨家熱門戲劇、電影及卡通動漫選擇多元，助攻點閱數為去年的2.55倍，其中戲劇類成長最多，前三名為商戰大戲《商魂》、人氣台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》及獨家韓劇《HIDE》，都是MOD、Hami Video獨家內容，此外，與日本東京電視台合作獨家播出的《獨活女子的守則4》也進入點閱排行前十名。

中華電信指出，上周獨家首播金馬影帝吳慷仁最新台劇《塑膠花》，榮登週末首播台劇點閱第一，創造Hami Video一波波收視高峰，收視成績亮眼！

中華電信表示，Hami Video電影點閱排行榜部分，前三名分別為《破墓》、《蜂刑者》、《名偵探柯南黑鐵的魚影》皆是獨家搶先看電影，帶動上半年點閱次數亦較去年同期翻倍成長，顯見首播高票房電影最能吸引客戶收視，其中電影點閱冠軍《破墓》更創下Hami Video連續三週超過10萬不重複用戶點閱收看，吸睛度十足！此外，卡通動漫有大人小孩最愛的《鬼滅之刃柱訓練篇》、《葬送的芙莉蓮》等最新動漫，屢屢創下高收視，綜合類前五名則全由熱門台綜包辦。

迎接暑假，中華電信表示，MOD、Hami Video準備多部獨家強檔影劇，戲劇包括：獨家首播金馬影帝吳慷仁新作《塑膠花》、獨家韓劇《The Auditors監察》；包月電影有馬東石主演犯罪動作鉅片《犯罪都市4》、英國名導蓋瑞奇執導諜報動作片《非紳士特攻隊》、入圍坎城影展正式競賽單元《我的完美日常》等獨家搶先看電影。單次付費電影部分，年度史詩大片《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》、美國真人動畫片《幻幻之交》都在MOD、Hami Video。

搶攻暑假眼球商機，中華電信指出，提供多元優惠方案，即日起於Hami Video APP/網站訂閱「2024暑期優惠」方案，影劇館+ 90天方案只要299元。7/18起，申請MOD影劇館+ 暑期季約月繳優惠，合約期間月繳199元，即享電影、戲劇、動漫、兒童、綜合等包月影片看到飽，加碼再送獨家快閃好禮Hami Point 300點(1點=1元)。

迎接2024巴黎奧運，中華電信表示，活動期間推出「天天趣玩小遊戲享好康」，參加「加油讚」遊戲送愛心挺中華隊，還可抽總獎金200萬元的看片金。