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優必達支援大型語言模型推論 有助正崴AI資料中心應用

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

正崴（2392）人工智慧（AI）綠能運算中心合作夥伴-日商優必達3日表示，該公司以其龐大的運算能力，支援台灣首款700億參數等級的繁中混合專家模型－ Project TAME，提供頂級AI算力於繁中LLM Arena網站，進行模型推論測試及演進。

正崴集團之前宣布，將打造亞洲算力最大的人工智慧（AI）綠能運算中心，並由正崴、優必達與森崴能源，合資成立優崴超級運算公司，未來將由優崴負責AI運算中心的行銷與營運。隨著優必達展現其在AI應用的能力，將有助於提升優崴超級運算公司的業績。

優必達表示，「Project TAME」專為繁體中文及台灣產業需求設計，由多家領先企業合作、台大協助，集結產學界力量，共同開發這一企業版多專家模型。此模型不僅涵蓋電子製造、石化、醫療及法律等領域知識，還特別加強了對台灣文化和語境的理解，展現出超越國際大型模型如GPT-4o的表現。

在訓練階段，優必達提供豐富的遊戲領域訓練資料，更利用其雄厚的AI算力資源，協助台大訓練出高品質的台灣專屬模型。如今 Project TAME 正式上線，優必達再次提供輝達（NVIDIA） H100 GPU 的龐大算力，支持模型推論的效率。優必達對「Project TAME」的支援，顯示其強大的AI算力資源，AI模型訓練的專業，與推動台灣AI技術在地化應用的整合能力。

正崴集團董事長郭台強之前表示，將打造亞洲算力最大的AI綠能運算中心，第一期投資金額20億元，2024年第4季即可在土城民權廠建置完成，採用128台伺服器、1024張GPU（H100）。將成為台灣最大、全球前20大的AI運算中心，是輝達在台灣設置Taipei-1 算力的翻倍，並將提供算力服務給有需要的企業與消費者，目標是五年後回收投資。

AI 正崴

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