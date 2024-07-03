寧德時代電池裝車量年增三成 凡甲可望受惠「出貨喊衝」

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
大陸電池巨頭寧德時代。 圖／路透
大陸電池巨頭寧德時代。 圖／路透

韓國市場調研機構SNE Research 3日發布2024年6月動力電池追蹤報告顯示，全球電動車電池使用量達285.4吉瓦時（GWh），年增23%，其中，大陸電池巨頭寧德時代持續維持全球第一，年增31.1%（107.0GWh），市占率37.5%，為唯一市占率超過30%的電池廠商。凡甲（3526）是寧德時代電池管理系統（BMS）連接器供應商，可望受惠。

至於大陸比亞迪以21.1%（44.9GWh）的成長、市占率15.7%，連續居全球榜單第二位。

凡甲主要供應高頻及高功率相關連接器，客戶涵蓋美國Google、亞馬遜、戴爾、微軟、阿里巴巴及騰訊等。車用部分則以電動車電池BMS相關連接器居多，客戶包括大陸寧德時代、比亞迪、吉利汽車、上汽集團及長安汽車等大陸自主品牌車廠，受惠於AI伺服器帶動高速傳輸需求，加上車用電子市場穩定成長，凡甲今年營運可望逐季上升，對獲利也是正面看待。

法人預估，凡甲目前伺服器相關產品應用占營收比重接近五成，車用產品接近四成，第2季營收可望季增30%，毛利率穩定，至於下半年的營收與毛利率，將優於上半年。

凡甲2024年5月營收2.79億元，月增16.31%，年增37.70%，今年前五個月營收11.08億元，年增40.64%。至於凡甲去年新規劃的越南廠，目前已到可量產狀態，未來將視客戶訂單移轉狀況，隨時可以啟動生產。

寧德時代 營收

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