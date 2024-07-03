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衛星物聯網測試完成 中華電信要開創物聯網新應用

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）表示，近年來積極布局高、中、低軌衛星，今日再宣布成功完成3GPP IoT-NTN技術的衛星物聯網測試，攜手仁寶電腦、神盾能源合作，要開創物聯網新應用。

中華電信簡志誠執行副總表示，中華電信將以行動網路、光纖網路、無線網路，加上高、中、低軌衛星，全面打造星、空、地綿密網路服務，提供民眾更完善的通訊服務，持續強化網路韌性及開發智慧生活新應用。本次測試是衛星與物聯網結合的重要驗證里程碑。

中華電信指出，此次測試在中華電信研究院進行，透過多樣性感測器量測數據後，利用衛星通訊將量測結果回傳至物聯網平台。所新增之衛星通訊能夠為地面網路無法到達的地區提供訊號，讓物聯網應用服務更為廣泛。

中華電信表示，衛星物聯網與仁寶電腦、神盾能源合作，採用3GPP Rel-17標準技術IoT-NTN，具備全球普及市場發展潛力。仁寶電腦為提供3GPP衛星物聯網終端設備與解決方案的領先業者，本公司與仁寶電腦及神盾能源合作，可根據客戶需求搭配對應的感測器，將感測資料整合至物聯網平台以服務客戶。

目前中華電信已透過地面行動網路提供物聯網服務，是全國第一家提供3GPP NB-IoT/LTE-M標準解決方案的電信公司，中華電信表示，客戶可依產品需求選擇合適的行動通訊網路，建構人、機器、系統間的無縫物聯網服務。

中華電信強調，未來將整合衛星通訊，發展多元物聯網通訊網路層，進一步擴展無限可能的智慧應用，延伸服務至偏遠地區、智慧電網及海上活動監控追蹤等應用。

中華電信 物聯網

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