快訊

台鐵8高層懲處出爐！新自強號出軌 董座認了土石流前3分鐘「監控員去廁所」

雲林25歲年輕警察猝死 他熱心助人驚傳意外同仁不捨

研調：AMD與NVIDIA推動FOPLP 估2027至2028年量產

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

集邦科技（TrendForce）今日出具最新報告提到，AMD（超微）與NVIDIA（輝達）積極推動應用之下，雖然技術及設備體系尚待發展，技術商業化的進程存在高度不確定性，但目前預期FOPLP（Fan-out Panel Level Package, 扇出型面板級封裝）的量產時間點估2027-2028年。

該機構分析，自台積電（2330）於2016年開發命名為InFO（整合扇出型封裝）的FOWLP（扇出型晶圓級封裝）技術，並應用於iPhone7 手機所使用的A10處理器後，OSAT（專業封測代工廠）業者競相發展FOWLP及FOPLP技術，以提出單位成本更低的封裝解決方案。

該機構分析，自第2季起AMD等晶片業者積極接洽TSMC及OSAT業者，洽談以FOPLP技術進行晶片封裝，帶動業界對FOPLP技術的關注。

根據全球市場研究機構TrendForce調查，在FOPLP封裝技術導入上，三種主要模式包括「OSAT業者將消費性IC封裝方式自傳統封裝轉換至FOPLP」；「foundry（專業晶圓代工廠）、OSAT業者封裝AI GPU，將2.5D封裝模式自wafer level轉換至panel level」；「面板業者封裝消費性IC」等三大方向。

從OSAT業者封裝消費性IC，自傳統封裝轉換至FOPLP發展的合作案例來看，以AMD與PTI（力成）、ASE（日月光）洽談PC CPU產品，Qualcomm（高通）與ASE洽談PMIC（電源管理IC）產品為主。

該機構分析，以目前發展來看，由於FOPLP線寬及線距尚無法達到FOWLP的水準，因此FOPLP的應用暫時止步於PMIC等成熟製程、成本較敏感的產品，待技術成熟後才會導入到主流消費性IC產品。

該機構分析，若是觀察foundry、OSAT業者封裝AI GPU，將2.5D封裝模式自wafer level（晶圓級）轉換至panel level（面板級）合作模式，則是以AMD及NVIDIA（輝達）與TSMC、SPIL (矽品)洽談AI GPU產品，在既有的2.5D模式下自wafer level轉換至panel level，並放大晶片封裝尺寸最受到矚目，惟由於技術的挑戰，foundry、OSAT業者對此轉換尚處評估階段。

以面板業者封裝消費性IC為發展方向，該機構分析，則以NXP（恩智浦）及STMicroelectronics（意法半導體）與Innolux（群創）洽談PMIC產品為代表。

該機構分析，從FOPLP技術對封測產業發展的影響面來看，第一，OSAT業者可提供低成本的封裝解決方案，提升在既有消費性IC的市占，甚至跨入多晶片封裝、異質整合的業務；第二，面板業者跨入半導體封裝業務；第三，foundry及OSAT業者可壓低2.5D封裝模式的成本結構，甚至藉此進一步將2.5D封裝服務自既有的AI GPU市場推廣至消費性IC市場；第四，GPU業者可擴大AI GPU的封裝尺寸。

TrendForce認為，FOPLP技術的優勢及劣勢、採用誘因及挑戰並存。主要優勢為低單位成本及大封裝尺寸，惟技術及設備體系尚待發展，技術商業化的進程存在高度不確定性，預估目前FOPLP封裝技術發展在消費性IC及AI GPU應用的量產時間點，可能分別落於2024年下半年至2026年，以及2027-2028年。

AI AMD NVIDIA

延伸閱讀

AMD、NVIDIA 需求推動FOPLP發展 量產時間估落在2027年

全球晶片產業掀起 FOPLP 技術發展潮流 研調：最快2027-2028量產

Q&A／ 法國為何盯上Nvidia？

特斯拉率大型股激勵那指和標普同創新高 NVIDIA下跌

相關新聞

台灣大拒繳回超額頻寬還繼續使用 NCC下周要業者說明

國家通訊傳播委員會（NCC）以附附款同意台灣大哥大（3045）合併台灣之星，台灣大需在今年6月30日後繳回在900MHz...

安永CEO調查：47%執行長未來一年視投資AI為策略重點

安永發表最新一季「CEO展望脈動調查」，針對全球大型企業的1200名執行長及300名機構投資人，調查在快速變化的全球經濟...

仁寶智慧醫療報喜 自研「消融寶」獲馬國醫材上市許可

代工大廠仁寶（2324）近年持續衝刺智慧醫療佈局，團隊也憑藉「射頻熱消融技術」打造出百分之一百自己研發、製造的衍生產品「...

倍力搶強韌資安商機！董座：阻擋「不確定性」勢在必行

資訊軟體整合服務商倍力（6874）搶搭企業永續經營商機，針對當代企業經營最大的挑戰，董事長許金隆坦言，現在社會上有很多難...

影／桃園新地標2028年亮相 PCB 龍頭臻鼎攜手誠品董座這樣說

全球產業領導地位的PCB印刷電路板龍頭「臻鼎科技集團」3日攜手文化創意生活產業品牌「誠品生活 （2926）」宣布，以回饋...

ChatGPT日用50萬度電！6圖看AI產業多耗電 台灣電力能支撐？

輝達執行長黃仁勳6月在台大演講時指出，新的運算時代正在開始，一席「未來所有PC都會是AI」震撼全場。然而，隨著AI應用和相關產業快速擴張，背後潛藏的是缺電隱憂。特斯拉執行長馬斯克、Meta執行長祖克柏都直指電力供應恐阻礙AI發展，輝達則積極研發更快速且更節能的下一代GPU，如Blackwell、Rubin等平台，目標是降低資料中心功耗，凸顯AI發展背後的能源問題已成各方關注焦點。聯合報透過6張關鍵圖表，帶讀者看AI產業有多耗電。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。