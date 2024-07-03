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力旺安全強化型OTP IP 完成台積電N5A製程可靠度驗證

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

矽智財廠商力旺（3529）3日宣布，其安全強化型一次可編寫（OTP）矽智財 NeoFuse 已於台積電（2330）N5A製程完成可靠度驗證。

力旺提到，N5A 製程為台積電5奈米技術平台之中針對車用的強化版本。隨著電動汽車與自動駕駛普及，車用晶片必須具備高速運算的能力，並受嚴格安全標準所規範。N5A 製程讓高速運算技術得以實現在車用晶片領域，在 N5的效能、功耗效率和邏輯密度之上進一步滿足車用電子功能安全標準對安全和可靠性的要求。

力旺表示，這次於台積電 N5A 製程完成可靠度驗證的 NeoFuse OTP 標榜多功能特性，可支援高性能或低功耗的應用，附帶強化安全性的額外優勢。

同時，台積電設計建構管理處負責人 Dan Kochpatcharin 指出，我們與力旺的新的里程碑讓設計人員能夠利用台積電最先進的技術及經過驗證的解決方案，在車用領域實現前所未見的效能與功耗。

力旺 台積電 矽智財

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