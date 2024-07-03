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揚智結盟 擴展智慧機上盒市場

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

機上盒（STB）晶片業者揚智（3041）於3日宣布，與智慧電視和機上盒授權應用供應商 ACCESS 與 NetRange 達成戰略合作。

揚智指出，上述合作達成一個重要里程碑，通過 ACCESS 與 NetRange 雲端流覽器解決方案整合到揚智的即時操作系統（RTOS）機上盒平台，可將傳統機上盒轉變為具有視頻點播（VoD）與 OTT 功能的智慧機上盒。

揚智 RTOS 平台與 ACCESS，以及 NetRange Twine Micro Client 解決方案相結合，可滿足市場對綜合流覽器與應用解決方案在機上盒平台的關鍵需求。此一整合使用戶能直接通過自家機上盒，連結多樣性線上內容與服務。

揚智總經理陳嘉修表示，此次合作使公司能為客戶提供更多的內容選擇和升級的機上盒功能。

ACCESS 執行長 Kiyo Oishi 指出，此次合作不僅受益於揚智廣泛的覆蓋面和先進技術，還為 ACCESS 與 NetRange 打開接觸更多機上盒用戶的新管道。

揚智 晶片 機上盒

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