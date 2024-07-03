三成企業OT環境頻遭入侵 研調：縮短恢復時間成關鍵

自動化網路資安業者 Fortinet（NASDAQ：FTNT）發布《2024年OT與網路資安現況調查報告》，而調查結果顯示，今年有近三分之一（31%）的企業組織表示其OT環境遭入侵超過六次，相較於2023年的一成（11%）顯著上升。儘管這些仰賴OT環境運作的產業整體防護能量有所提升，但多數組織在保護融合的IT和OT環境方面仍面臨重大挑戰。

Fortinet台灣區總經理吳章銘表示，台灣的製造業和重要公用、民生等產業，隨著網路基礎建設的升級越來越仰賴OT環境運作，而台灣在AI等前沿科技發展之下，已成全球供應鏈中的要角，OT組織內部的資安韌性強化將更顯重要。Fortinet致力協助台灣企業組織提升OT環境防護量能，建議組織安全團隊應採IT和OT融合的安全營運方向發展，採用具備整合性和可視性的安全管理平台，全方面抵禦威脅。

Fortinet《2024年OT與網路資安現況調查報告》針對台灣及全球超過550位的OT專業人士進行調查，這些受訪者包含來自大量運用OT環境的產業，包括製造業、交通物流、醫療製藥、能源公用事業等。其中四大發現包括：

一、針對OT系統的網路攻擊持續增加，恢復運作的速度成關鍵

隨著IT與OT環境日益整合，OT系統的安全防護變得至關重要。根據Fortinet調查，在2023年，49%的受訪者表示經歷了僅影響OT系統或同時影響IT和OT系統的入侵事件。然而今年，有近四分之三（73%）的受訪者表示歷經了IT及OT系統的入侵。其中，只針對OT系統的入侵事件更呈現逐年增長的趨勢，從去年的17%增長至24%。有鑑於攻擊增加，近半數（46%）的受訪者表示，他們判斷成功抵禦與否的關鍵，在於系統恢復正常運作所需的時間。

二、組織遭受入侵頻率急升，成長近三倍

今年有近三分之一（31%）的受訪者表示遭受超過六次的入侵，相較於去年的一成（11%）成長近三倍。值得注意的是，相較去年，惡意軟體攻擊的頻率有所減少，然而其他的攻擊類型皆持續增加。其中，網路釣魚及商務電郵是最常見的入侵方式，行動裝置安全漏洞和網頁入侵則是最常見的技術。

三、資安威脅更甚以往，組織可視化程度和偵測方法應加速跟進

面對日益複雜和多變的網路威脅，企業組織的防護與偵測也需更加精進。Fortinet報告顯示，多數組織的網路環境中仍存在盲點。認為自家企業組織中央安全操作中，OT系統具備完全可視化的受訪者比例，從去年10%下降至5%。然而認為具有75%可視化程度的受訪者比例則有所增加，說明了企業組織對其安全態勢有更貼近現實的認識。儘管如此，仍有超過一半（56%）的受訪者，歷經了勒索及破壞性軟體的入侵，這樣的比例相較於2023年的32%顯著上升，表示企業組織在網路可視化程度和偵測能力方面仍有進步空間。

四、近三成資安長更緊密管控OT安全，對OT網路安全的責任正提升至組織高層

越來越多企業組織將OT場域的安全管理與資安長（CISO）的策略更緊密結合，Fortinet數據顯示，具備這種傾向的企業組織比例，已從2023年的17%增長到今年的27%。於此同時，將OT安全責任轉移至其他最高管理層職位（C-suite角色，包括CIO、CTO和COO）的比例，在未來一年內預計將會提升到60%以上，清楚地顯示出企業組織在2024年後對OT安全和風險管理的高度重視。

此外，調查也顯示，在某些組織中，雖然CIO未直接負責OT安全管理，但這些責任正從網路工程總監上升至營運副總裁，進一步顯示了OT安全管理工作在組織中重要性的提升。無論由哪一個職位負責監督OT安全的工作，皆代表OT安全正成為企業高層的關注焦點。