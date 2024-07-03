建碁宣布 投資日本精品家電品牌暨創意工作室Amadana

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）集團旗下建碁（3046）3日宣布將投資位總部設於日本東京的精品家電品牌暨創意工作室Amadana株式会社。建碁表示，此舉屬於宏碁集團打造生活風格品牌策略的一環，Amadana的產品設計能力也將為集團廣大的消費性產品注入新的創意並產生綜效。

建碁公司於投資案完成後將持有Amanda九成股權。建碁指出，Amadana在使用者體驗及人機介面設計的經驗將挹注建碁各式解決方案的發展，宏碁集團的全球版圖亦能幫助Amadana的國際發展。

Amadana創立於2002年，品牌概念為優雅地將精美的產品融合於生活空間，初期產品包含空氣濾清器、冰箱、耳機等多元陣線。從專注於設計的精品品牌出發，Amadana業務現已從家電拓展到設計顧問服務。

建碁指出，Amadana的設計理念融合傳統與持續創新，打造精美獨特的產品，特質如同日本傳統漆器一般結合千年以來日本人的獨特生活風格、美學及技術。品牌名Amadana源自於日本江戶時代漆器商集結地的古名。

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