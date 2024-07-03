崧騰任命張茂強為總經理、原董座成集團總裁 新人事即日生效

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

崧騰（3484）3日宣布任命資深副總經理張茂強為新任總經理，原董事長張俊雲為集團總裁，新人事令即日起生效。

崧騰為電源控制機構件廠，日前股東會全面改選，會後召開董事會，推舉副董事長冀總經理曾文政升任董座，新人事布局主要因應傳承及接班考量。

針對下半年營運展望，崧騰認為，隨著客戶庫存去化告一段落，手工具機需求逐步回溫，目前訂單能見度約兩個月，客戶訂單結構偏向短單居多，惟電動車整體市況仍疲弱，預期下半年營運不輸上半年，今年全年獲利優於去年。

崧騰 董事長

延伸閱讀

就市論勢／雲端、IC設計、紡織 有戲

轉換跑道！謝文斌請辭高市教育局長後 「獲重用」接南服中心副執行長

嘉義縣警察局7名一級主管異動 局長林宏儒7月16日屆齡退休

南化水庫僅差近1公尺滿庫 預估「不會溢流」原因曝

相關新聞

員工爆料團隊縮編、單位裁撤 PChome：工作重新劃分 是營運常態

老牌電商網路家庭PChome近年來營運碰上瓶頸、接連虧損，但董事長詹宏志強調PChome不會停止擴張，且這兩年都不會裁員...

合晶兩岸同步擴建12吋矽晶圓 迎接下波景氣回升

半導體矽晶圓大廠合晶今（3）日宣布，因應地緣政治布局在兩岸擴建12吋矽晶圓廠，可望在2025年底完成、2026年量產，迎...

中華徵信所台灣5千大企業排行 台積電最會賺、鴻海營收居冠

CRIF中華徵信所今天表示，2023年台灣5000大企業營收跟稅後純益都呈年衰退，不過台積電以新台幣8385億元蟬聯獲利...

力旺安全強化型OTP完成台積電N5A驗證 專攻高效能車用晶片

隨著電動汽車與自動駕駛的普及，車用晶片必須具備高速運算的能力，並受嚴格的安全標準所規範。力旺今（3）日宣布其安全強化型一...

不繳回超額頻譜？NCC下周找台灣大「喝咖啡」 公司回應了

台灣大哥大（3045）為了不繳回超額頻譜，槓上國家通訊傳播委員會（NCC），NCC 3日指出，台灣大的確持續使用超額頻譜...

寧德時代電池裝車量年增三成 凡甲可望受惠「出貨喊衝」

韓國市場調研機構SNE Research 3日發布2024年6月動力電池追蹤報告顯示，全球電動車電池使用量達285.4吉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。