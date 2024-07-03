遠雄港加值廠房上梁 打造AI晶片產業聚落

遠雄航空自由貿易港區啟用第2階段的加值園區，今天擴充加值的廠房H棟舉辦上梁典禮，預計年底完成興建工程，暨去年輝達（NVIDIA）進駐後，持續招商打造AI晶片聚落，帶動出口動能。

遠雄航空自由貿易港區為台灣7個自由港區中的唯一空港，繼民國112年7月12日啟用第2階段的加值園區加值廠房C、D、E、F四棟後，再擴充加值廠房H棟，於今天上午舉辦上梁典禮，預計本年底完成興建工程。

遠雄航空自由貿易港區董事長葉鈞耀今天透過新聞稿表示，遠雄航空自由貿易港區位處桃園航空城的核心蛋黃區，自由港區又為「境內關外」保稅區域，擁有「免審免驗免通關」便捷通關特性，且屬於桃園機場管制區的延伸。

葉鈞耀表示，本次擴充的加值廠房H棟為地下3層樓，地上9層樓的建築物，地下一層樓將與既有6棟加值廠房的港區貨棧進行連通，擴大自由港區貨物處理空間，同步提升貨物處理效能，且遠雄空運物流事業體的運籌總部也將整合於加值廠房H棟中。

他說明，暨去年延攬美國繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）進駐加值廠房F棟後，積極配合航空城開發計畫，並鎖定加值型態、物流型態、貨物運輸型態業者為全球招商對象，其中又以AI晶片產業供應鏈為主要延攬目標，期望於7棟加值廠房中促成完整AI晶片聚落，帶動出口動能，將自由港區營運績效再推向高峰。