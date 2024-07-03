台灣大拒繳回超額頻寬還繼續使用 NCC下周要業者說明

國家通訊傳播委員會（NCC）以附附款同意台灣大哥大（3045）合併台灣之星，台灣大需在今年6月30日後繳回在900MHz頻段超額的10MHz頻寬，但至今台灣大仍在持續使用。NCC主秘黃文哲表示，NCC下周找台灣大來說明此事。

NCC表示，時間到了台灣大尚未繳回超額頻寬，會處以怠金，但下周會先聽取台灣大的意見。

NCC官員也確認，不管是偵測基地台電波、實地檢查基地台、到台灣大行政檢查，都確定台灣大正在使用超額的頻譜，依照電信管理法，有可能處以50萬以上、最高500萬元的罰鍰。