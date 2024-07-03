影／PCB 龍頭臻鼎攜手誠品生活打造總部 張善政站台這樣說

PCB 龍頭臻鼎科技攜手誠品生活打造總部今日舉辦宣告活動，桃園市長張善政今日到場站台提到，期待該總部成為桃園新地標，該案已經成為桃園民眾關注焦點，相信臻鼎在台總部可和深圳總部不相上下甚至更好，成為桃園的新地標。

PCB 印刷電路板龍頭「臻鼎科技集團 今日攜手文化創意生活產業品牌「誠品生活 （2926）」宣布，以回饋家鄉的誠懇心意，在桃園青埔高鐵站前打造臻鼎科技企業總部，並與誠品生活共同創作近5,000坪全新獨棟大店，激盪智慧科技與人文創意火花，開展嶄新氣象，預計2028年底開業。

依據雙方說明，希望一同面向世界，既是新世代智慧綠能科技總部，也是一個充滿多元體驗、溫暖可親的身心靈療癒空間，隨時「款待在地居民、歡迎跨地遊客、迎接遠地旅人」，創造美好城市風景及文化觀光效益。

這項開發合作案位於高鐵桃園站前精華地點，交通非常便利，搭乘高鐵10-20分鐘即可快速抵達竹科或台北，亦串聯桃園國際機場、機場捷運及中山高；周邊藝文休閒場所多元，包括橫山書法藝術公園、桃園美術館、XPARK、青塘園、桃園棒球場等，便捷完善的生活機能吸引大量年輕人口移入，10年來設籍人數成長已逾1倍。

「桃園為台灣 PCB 產業重鎮。」臻鼎科技集團董事長沈慶芳表示，「臻鼎選擇在此黃金地段建立台灣企業總部大樓，除了希望強化各廠區串聯交流、匯集相關供應鏈廠商創造產業聚落效益，也將作為集團人才招募培育、促進產業鏈合作加值的發展基地。非常歡迎誠品生活進駐！期待雙方的合作能共同打造一個最具質感與特色、讓市民朋友和臻鼎全體同仁隨時都能享受美好時光的休憩空間，進一步帶動產業與地方經濟蓬勃活絡。」

臻鼎科技集團為全球領先 PCB 大廠，於台灣與深圳兩地掛牌上市，從2017年起連續7年營收排名位居全球第一大 PCB 生產企業，近年因應生成式AI浪潮，亦積極布局AI應用，致力推動 PCB 產業數智化、綠色化發展。臻鼎科技集團在全球共有6大主要生產基地，分布於台灣、大陸、泰國及印度，並在北美、日韓、越南等多地設立超過20個服務中心，提供客戶一站式購足全方位解決方案之專業服務。

誠品生活董事長吳旻潔也說：「誠品在桃園耕耘多年，一直渴望開展獨立大店來服務桃園的民眾，今年終於願望成真！誠品生活非常榮幸能有機會與臻鼎科技集團攜手合作，在高鐵站前核心地帶，量身打造一家從建築到室內空間都能完全展現誠品場所精神與人文關懷心意的獨棟大店！由於這是誠品首次和全球頂尖科技大廠企業總部跨界合作，位置又處於海內外歸人旅客降落台灣的首要據點，因此我們將積極規劃有別於台灣任何一間大家所看過的誠品書店，並結合創意設計、主題展覽、親子育樂與國際美食等多元文化內容，滿足民眾生活、閱讀與美學體驗的需求。」戶外還有大型廣場接引天光綠意，連結人與自然，誠品生活期盼創造耳目一新的感受和療癒身心靈的溫暖能量，讓臻鼎結合誠品生活的新型獨棟大店成為人們生活場域的延伸，無論日常遊逛、商務辦公，或是與家人朋友歡度週末假日，都能在此享受美好時光！

秉持以人為本精神，臻鼎科技集團企業總部大樓特別邀請享譽國際的 Gensler 建築事務所設計操刀，將打造地標級建築作品；誠品生活則邀請規劃亞洲最大「誠品生活新店」與東南亞首店「誠品生活吉隆坡」的建築師蕭博文統籌演繹誠品獨有的場所精神。這座由世界首屈一指科技大廠臻鼎及誠品生活共同創作的未來之城，預計2028年亮相，將注入彼此的軟硬實力與豐富色彩，與民眾共創精彩！