2024年度 Gartner 全球供應鏈25強出爐 聯想名列第十

聯想（Lenovo）於2024年再度躋身「Gartner全球供應鏈25強」排行榜，在全球卓越供應鏈企業位列第十名。2024年「Gartner全球供應鏈25強」根據財務面、企業社會責任資料以及社群意見來進行排名，榜單表彰並介紹在供應鏈管理領域表現優異的公司，是極具公信力的指標榜單。

Lenovo在過去12個月除了調整全球與在地的供應鏈策略，也積極落實安全性管理、數位轉型、環保永續，目標是提高生產效率和提升客戶效益。如今，Lenovo在全球業務營運所在的180個市場中佈署完善的生產網路，包含30個以上的製造廠，分別分布於10個市場，包括阿根廷、巴西、中國、德國、匈牙利、印度、日本、墨西哥和美國，確保Lenovo可應對突如其來的供應鏈中斷危機。

Lenovo針對供應鏈的全球與區域化布局有明確的策略為公司自身業務提高營運效率外。藉由「歐洲、美國及亞洲製造在地使用」的原則更為客戶帶來絕對優勢。將製造廠設立於與客戶接壤的地點，可縮短在地供應鏈距離，大幅減低產品的貨運距離，提供更具效率和永續性的運輸方案；另外運用當地技術勞力與綠色的製造方法更幫助Lenovo達成永續目標。

舉例來說，Lenovo位於匈牙利的歐洲製造廠自2022年投入營運之後，已將超過150萬個工作站和伺服器交付到遍布歐洲、中東和非洲地區等70個市場的2,500多家客戶手上。

Lenovo資深副總裁暨集團營運長杜哲民表示，供應鏈一直是Lenovo的傑出優勢，在邁向未來成功的過程中，持續為我們打下堅實基礎。在過去數年內，每當貨物流通受影響時，供應鏈這個話題便會登上國際新聞頭條，對企業及其商譽帶來一系列負面的連鎖反應。而現今更明顯的是，供應鏈代表一家企業的競爭優勢，而不再被視為成本中心。

事實上，Lenovo已成功將其全球供應鏈轉型為商業中心和利潤池（profit pool）。我們也首開「製造即服務」的創舉，在製造廠與物流服務內開發並培養客戶所需的新技術和解決方案。今年Lenovo能再度在全球各類產業中因擁有優異的供應鏈而獲得認可，令我們引以為傲。

Lenovo致力向全球客戶提供創新、高效且彈性的解決方案，而這項承諾的後盾正是其強大的供應鏈，確保尖端產品可安全送達客戶手中，因此強化供應鏈安全是至關重要的。根據產品生命週期中的安全設計（security-by-design）原則，嚴格審查供應商與原料。面對受污染的產品、偽造商品、硬體與軟體漏洞、後門程式等危險，Lenovo更採取主動防禦措施，積極預防保護其產品，為供應鏈安全設下產業高標。

Lenovo資深副總裁暨安全長Doug Fisher表示：「Lenovo運用卓越的管理能力有效提高供應鏈安全性，因此才能持續穩踞供應鏈進化的先鋒地位。我們不懈保證每一件產品的完整性，更確保生產系統的安全性、高彈性與可靠性。」

Lenovo更恪守ESG原則，不僅是首批通過「科學基礎減量目標」（Science Based Targets）倡議之「淨零標準」的企業之一，也是符合該標準的首家個人電腦及智慧型手機製造商。Lenovo將攜手供應鏈投入全新的營運模式，成為更健全且更具適應性的體質，因應永續發展目標，維持一定的獲利能力。為實現這一目標，Lenovo近期推出Lenovo ESG Navigator，這款數位解決方案可即時自工廠收集並計算如能源使用等ESG資料。

隨著如Lenovo智慧永續發展方案顧問（LISSA）這樣支援AI人工智慧的ESG評量系統推出，Lenovo得以整合全球供應鏈的資源提供永續在實務操作上的數據，為客戶估算IT生命週期中預期的碳排量，並做出減少碳排量的關鍵決策，成為各企業追求環保的堅實後盾。LISSA的開發初衷即是為協助供應鏈制定決策，如今更投入商業策略部署，為客戶的IT永續目標帶來強大助力。

為實踐循環經濟目標，Lenovo利用供應鏈為客戶提供售後支援，在可行的情況下會由工程師修復退回的零組件，進行品質測試後再重複使用。迄今為止，包括主機板、處理器、硬碟、記憶體在內，已有超過400多萬個零組件免於遭棄置於垃圾掩埋場的命運，得以重新投入產品生命週期內再利用。