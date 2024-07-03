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工研院智慧寵物項圈攜手傑萌生技 巴黎國際發明展奪金

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導
經濟部產業技術司補助工研院開發的「iPetWeaR智慧寵物項圈」目前已技轉傑萌生技，合作開發的產品日前更在第123屆法國巴黎國際發明展上奪下金獎。照片提供／工研院
經濟部產業技術司補助工研院開發的「iPetWeaR智慧寵物項圈」目前已技轉傑萌生技，合作開發的產品日前更在第123屆法國巴黎國際發明展上奪下金獎。照片提供／工研院

根據研調機構Grand View Research資料指出，全球寵物照護市場預計2030年將超過2,300億美元，鎖定近年快速成長的毛孩商機，在經濟部產業技術司補助下，工研院攜手傑萌生技合作開發的「amicoipet 寵物居家智能生理監測項圈」，其非接觸式24小時監測寵物健康的創新服務，在2024年第123屆法國巴黎國際發明展上奪下金獎。

「amicoipet 寵物居家智能生理監測項圈」是工研院技轉「iPetWeaR智慧寵物項圈」技術予傑萌生技所開發的產品。「iPetWeaR智慧寵物項圈」於2022年獲美國消費電子展（CES）創新獎、亞太資通訊科技應用獎（ASOCIO 2022 ICT Award）的HealthTech Award，此次傑萌生技於法國巴黎國際發明展摘金，帶動「iPetWeaR智慧寵物項圈」第三度揚名國際。

工研院副總暨服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，隨著人們生活水平提高和生活方式改變，越來越多家庭開始養寵物，尤其在都市區域，寵物用品及相關服務的需求不斷成長，像是自動餵食器、智慧玩具、智能烘毛箱等，相較過去，消費者更加注重寵物的健康和幸福，也更願意為毛小孩消費高功能性產品。此次有幸能在擁有123年歷史、世界規模最大的法國巴黎Concours Lépine國際發明展上獲得金牌獎，並於20多個國家展現工研院運用創新思維與ICT技術結合打造新興服務，並鏈結國際市場需求的成果。

iPetWeaR智慧寵物項圈涵蓋「低功率雷達生理感測」和「活動力狀態分析演算法」，不受寵物體型或毛髮長度限制，雷達都能隨時監測寵物的連續心跳和呼吸狀況，以及具備活動量監測、走失預警等功能。這套非接觸式的感測技術，不僅方便無痛，還能應用在各種場域，從居家照護到寵物健康管理，提供隨身隨行24小時的疾病照護與健康管理服務新商模。

傑萌生技執行長林靖婷表示，這款使用AI人工智慧搜集分析寵物生理數據的智慧項圈，可以將心跳、呼吸、睡眠、活動力等資訊同步給飼主或獸醫，藉由生理數據變化，可以更瞭解毛孩的喜好、行為，甚至提早發現異常達到即時預防，為寵物打造360度全方位的暖心照護。該技術在法國巴黎參展期間，也廣受獸醫醫院和獸醫的好評，均看好這項發明的前景。

iPetWeaR智慧寵物項圈原生於「AIoT非接觸式廣域生理感測」，可廣泛適用從人類到寵物，其三大特色包括非接觸式、即時感測、多元穿戴。無須接觸皮膚提供個人居家保健與運動分析等生理監測服務，並透過低功率生理偵測雷達技術，連續監測心跳、呼吸、活動、睡眠、運動效能等檢測與紀錄，及提供異常警示，同時，該技術可整合進睡墊、衣著、配件等，結合心電、血氧、動作感知技術同步使用，創造聯盟產業生態系，累積技術已授權近千萬。

工研院擘畫「2035技術策略與藍圖」，聚焦「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」、「韌性社會」四大領域，其中在「智慧生活」方面，工研院致力以先進科技結合健康照護，透過24小時非接觸式感測技術，為國人、為毛孩帶來更符合日常所需的生活品質與健康照護。

寵物 工研院

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