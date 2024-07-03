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工研院攜手傑萌開發智慧寵物項圈 奪巴黎發明展金獎

中央社／ 新竹3日電

工研院與傑萌生技合作開發寵物居家智能生理監測項圈，可以非接觸式24小時監測寵物健康，在法國巴黎國際發明展贏得金獎。

工研院今天發布新聞稿，宣布智慧寵物項圈得獎的消息，指出智慧寵物項圈利用低功率雷達生理感測和活動力狀態分析演算法技術，不受寵物體型或毛髮長度限制，雷達能夠隨時監測寵物的連續心跳和呼吸狀況，並具備活動量監測、走失預警等功能。

工研院表示，這套非接觸式感測技術應用，於2022年獲獲得美國消費電子展（CES）創新獎，及亞太資通訊科技應用獎（ASOCIO 2022 ICT Award）的HealthTech Award。

傑萌生技執行長林靖婷指出，智慧寵物項圈可以將寵物的心跳、呼吸、睡眠、活動力等資訊同步傳給飼主或獸醫，藉由生理數據變化，更瞭解毛孩的喜好、行為，甚至提早發現異常達到即時預防。

寵物 工研院 生技

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