亞洲生技大會7/24登場 生技族群強勢

輝達執行長黃仁勳6月在台大演講時指出，新的運算時代正在開始，一席「未來所有PC都會是AI」震撼全場。然而，隨著AI應用和相關產業快速擴張，背後潛藏的是缺電隱憂。特斯拉執行長馬斯克、Meta執行長祖克柏都直指電力供應恐阻礙AI發展，輝達則積極研發更快速且更節能的下一代GPU，如Blackwell、Rubin等平台，目標是降低資料中心功耗，凸顯AI發展背後的能源問題已成各方關注焦點。聯合報透過6張關鍵圖表，帶讀者看AI產業有多耗電。

2024-07-03 11:30