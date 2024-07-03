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亞洲生技大會7/24登場 生技族群強勢

中央社／ 台北3日電

亞洲生技大會將在7月下旬登場，生技族群獲市場資金挹注，泰福-KY、加捷生醫今天股價衝上漲停；高價股指標股保瑞早盤攻上895元，創近11個月新高，漲幅4.3%。

2024亞洲生技大會將於7月24日至28日舉辦，主辦單位台灣生物產業發展協會日前宣布，今年論壇擴大3倍，展覽規模再創新高；台灣再生醫療具發展潛力，將有許多國內外細胞與基因治療公司參與展會。

大股東為潤泰集團的泰福日前公告，接獲美國食品暨藥物管理局（FDA）核准旗下生物相似藥物上市許可，將進軍美國生物相似藥市場，帶動股價攻上60.7元，連續3天跳空漲停。

加捷生醫聚焦營養保健，2020年台灣鋼鐵集團入主，今年前5月營收為新台幣2.4億元，年增75%，今天以29.6元漲停。

保瑞藥業近期宣布與興櫃製藥公司台新藥，簽訂台灣第一個研發製造、並外銷美國市場的眼科術後消炎止痛藥委託製造供貨合約，並計劃今年第3季起供貨給台新藥美國地區銷售夥伴，於美國上市銷售。

美時製藥6月也宣布，以新台幣15億元收購跨國製藥公司梯瓦製藥泰國子公司與其業務，希望擴大東南亞版圖，預計收購案在今年第3季前完成交割。

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