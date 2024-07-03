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神腦公布上半年暢銷手機榜 iPhone 15系列奪冠

中央社／ 台北3日電

3C通路商神腦今天公布2024年上半年暢銷手機排行榜，蘋果iPhone 15系列銷量居冠，三星中階機A55和旗艦機S24系列分別位居第2、3名；6月底3G網路關閉，也帶動5000元以下初階機的換機潮。

神腦上半年暢銷手機前10名依序為iPhone 15系列、三星Galaxy A55系列、三星Galaxy S24系列、OPPOA79、iPhone 13、三星Galaxy A15、vivo Y27、OPPOReno 11系列、小米Redmi 12 5G、vivo V30系列。

神腦發布新聞稿說明，2021年上市的iPhone 13仍受到消費者青睞，有亮眼的銷售成績。高階機種較多民眾選擇iPhone 15 系列及主打人工智慧（AI）功能的三星Galaxy S24系列，中階機種最多人購買三星GalaxyA55，初階機種則是OPPO A79最熱門。

神腦分析，由於今年6月底3G網路關台影響，3G用戶陸續升級4G或5G網路方案，帶動5000元以下初階機的換機潮，神腦估算較去年成長2成。

在綁約銷售部分，神腦指出，上半年用戶多以5G資費搭配購機方案，購買Android手機的消費者過半數選擇搭配599元或1399元資費；購買iOS手機的消費者，有75%選擇1399元資費。

三星 神腦

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