神腦公布上半年暢銷手機 iPhone 15系列銷量居冠

全台最大的手機通路商神腦，公布2024年1-6月的前十名暢銷手機，iPhone 15系列銷量居冠，緊接在後三星的A55和S24系列則居於第二、三名，被稱為最保值的 iPhone 13也衝上第五名，OPPO、vivo也各佔兩名。六月底3G網路關閉，也帶動一波換機熱潮，五千元以下機種有較去年提升；而在綁約銷售部分，Android手機的資費搭配最多以599元方案為主，購買iOS手機則有75%民眾會選擇1,399元方案。

高階機 iPhone 15 最熱銷 三星Galaxy A55為中階機之首

神腦公布2024上半年全通路「前十大暢銷手機」，iPhone 15 系列登上暢銷冠軍，第2~3名分別是三星Galaxy A55及S24系列、第4名是OPPO的平價機A79、第5名是 iPhone 13，第6~10名依序是三星Galaxy A15、vivo Y27、OPPO Reno 11系列、小米 Redmi 12 5G、vivo V30系列。

值得注意的是，2021年上市的iPhone 13被消費者認為是最好用的神機，歷經 iPhone 14、15系列的推出，在市場上仍受到消費者的青睞，有著亮眼的銷售成績。高階機種較多民眾選擇「iPhone 15 系列」及主打AI的「三星Galaxy S24系列」，中階機種則最多人買一萬五內的「三星Galaxy A55」，初階機種則是「OPPO A79」為最熱門。

除了Apple、三星兩大品牌角逐，中國大陸手機品牌更是不遑多讓，OPPO、vivo、小米也在中低階手機市場積極搶攻市佔。由於今年六月底3G關台影響，促進3G用戶升級4G或5G網路方案，進而帶動5,000元以下初階機的換機潮，神腦估算較去年成長2成。

上半年用戶多以5G資費搭配購機方案，選購Android手機的消費者有過半數以上會選擇搭配599元或1,399元資費；選購iOS手機的消費者有75%選擇1,399元資費。展望2024下半年手機市場，各家廠牌將主推AI手機，神腦也積極打造AI手機指定通路商的形象，並結合智慧聯網產品，帶給消費者全新的AI新生活。

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