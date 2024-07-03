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神腦公布上半年暢銷手機 iPhone 15系列銷量居冠

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

全台最大的手機通路商神腦，公布2024年1-6月的前十名暢銷手機，iPhone 15系列銷量居冠，緊接在後三星的A55和S24系列則居於第二、三名，被稱為最保值的 iPhone 13也衝上第五名，OPPO、vivo也各佔兩名。六月底3G網路關閉，也帶動一波換機熱潮，五千元以下機種有較去年提升；而在綁約銷售部分，Android手機的資費搭配最多以599元方案為主，購買iOS手機則有75%民眾會選擇1,399元方案。

高階機 iPhone 15 最熱銷　三星Galaxy A55為中階機之首

神腦公布2024上半年全通路「前十大暢銷手機」，iPhone 15 系列登上暢銷冠軍，第2~3名分別是三星Galaxy A55及S24系列、第4名是OPPO的平價機A79、第5名是 iPhone 13，第6~10名依序是三星Galaxy A15、vivo Y27、OPPO Reno 11系列、小米 Redmi 12 5G、vivo V30系列。

值得注意的是，2021年上市的iPhone 13被消費者認為是最好用的神機，歷經 iPhone 14、15系列的推出，在市場上仍受到消費者的青睞，有著亮眼的銷售成績。高階機種較多民眾選擇「iPhone 15 系列」及主打AI的「三星Galaxy S24系列」，中階機種則最多人買一萬五內的「三星Galaxy A55」，初階機種則是「OPPO A79」為最熱門。

除了Apple、三星兩大品牌角逐，中國大陸手機品牌更是不遑多讓，OPPO、vivo、小米也在中低階手機市場積極搶攻市佔。由於今年六月底3G關台影響，促進3G用戶升級4G或5G網路方案，進而帶動5,000元以下初階機的換機潮，神腦估算較去年成長2成。

上半年用戶多以5G資費搭配購機方案，選購Android手機的消費者有過半數以上會選擇搭配599元或1,399元資費；選購iOS手機的消費者有75%選擇1,399元資費。展望2024下半年手機市場，各家廠牌將主推AI手機，神腦也積極打造AI手機指定通路商的形象，並結合智慧聯網產品，帶給消費者全新的AI新生活。

幫爸爸換手機挑選攻略　熱門機款享優惠再送最2,500元神腦幣

父親節即將到來，神腦七月起展開「夏日購MAN慶」優惠活動，主打多款手機、3C下殺優惠，最高送2,500元神腦幣，不妨趁年中優惠，買個禮物犒賞工作辛勞的爸爸吧！挑選孝親機送禮時，該注意幾點：有大的螢幕、電池續航力好、相機規格好、防手震、手機容量大、耐摔。

預算萬元以內，建議選擇七月上市的日系品牌SHARP AQOUS wish 4，兼具防水、防塵、防摔的三防功能，購機還可再拿500元神腦幣；預算兩萬元內，則可以挑選三星Galaxy A55、HTC U24 pro、Sony Xperia 10 VI，最高可領1,000元神腦幣。如果禮物預算只有幾千元，則可以挑選3C配件或保健品，三星Galaxy Fit3 健康智慧手環（優惠價2,380元）、OPPO Enco Air3 Pro 真無線降噪耳機（優惠價1,990元）、sakuyo 金盞花萃取(含葉黃素)軟膠囊（優惠價1,350元，買一送一）。

手機 神腦

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