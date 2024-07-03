台積美亞利桑納新廠 工人不足問題有解

台積電（2330）美國亞利桑納新廠如火如荼趕工。外媒報導，台積電美國新廠逐步克服工人不足問題，即將量產5奈米家族的4奈米技術製程，第二與第三座廠有望於2030年前陸續完成，提高產能和全球影響力。

對於美國廠相關消息，台積電昨（2）日表示，沒有進一步更新資訊。台積電預計7月18日舉行法說會，一般預料，美國新廠與其他海外新廠建置進度，將是法人關注焦點之一。

台積電先前在4月法說會指出，美國亞利桑那州第一座晶圓廠取得重大進展，今年4月進入採用4奈米製程技術的工程晶圓生產（engineering wafer production） ，將按計畫在2025年上半年開始量產。

依據業界消息，台積電美國新廠可建置六期，達到規模經濟，首座新廠目標2025年量產後，有利將成功經驗複製到其餘廠區。

台積電4月8日和美國商務部共同宣布，美國新廠將可獲最高達66億美元直接補助。