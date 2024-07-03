台積電海外產能 2028年占比拚達兩成

台積電（2330）美國亞利桑那州新廠持續建設，首座廠衝刺2025年量產。法人預期，台積電日本、美國新廠以及德國廠將先後貢獻營收和產能，台積電海外產能在2028年占比將占總產能20%，相關占比更可能因海外補助投資進度而提高，可進一步滿足客戶對異地備援與地緣政治需求。

據了解，台積電雖然於去年宣布美國新廠延後一年至2025年量產，但台積電客戶們對該廠開出的產能詢問度仍高，外傳除了蘋果是主力客戶，輝達（NVIDIA）、超微（AMD）乃至於特斯拉等國際大廠，都希望能以台積美國新廠的產能，作為異地備援策略的一環。

台積電海外建廠速度最快為日本熊本廠。日本官方大力支持，熊本新廠資本支出從原訂約70億美元拉升至86億美元，提供22／28奈米、12／16奈米製程產能，月產能也較最初目標4.5萬片提升為5.5萬片12吋晶圓。