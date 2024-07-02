廣達搶搭 AI 順風車！再攜 Intel 推最新 QuantaGrid 伺服器

代工大廠廣達（2382）近年搭上AI題材的順風車，帶動整體走勢續強，而旗下伺服器「小金雞」雲達也於今（2）日宣布，隆重推出最新伺服器 「QuantaGrid D55X-1U」。對此，團隊說明，這是一款在使用可以較靈活的伺服器產品，不僅已搭載雙 「IntelXeon 6 CPU」、靈活的儲存選項以及 PCIe的擴展，更可以在 1U 機箱中，同時實現網路和加速，使其成為各種工作負載的理想解決方案。

廣達長年攜手子公司雲達，一同打造出客製化的 AI 及 5G 基礎設施，並協助客戶解決面對的各種挑戰；而合作夥伴英特爾（Intel）則致力於提供關鍵技術，打造一個AI 無所不在的世界。而雙方日前也在台北國際電腦展，實際展示出支援Intel Xeon 6處理器的系統包括QuantaGrid D55X-1U、QuantaGrid D55Q-2U、QuantaGrid S55R-1U，以及高密度多節點伺服器QuantaPlex S25Z-2U和QuantaPlex S45Z-2U，還有QCT QuantaGrid D74H-7U。

對此，雲達也說明，這款最新的伺服器系統，主要採用英特爾至強6 處理器，與上一代相比實現了重大升級，且能利用具有更高內存速度的DDR5 內存、PCIe Gen 5、Compute Express Link 和液體冷卻，通過更高的核心數量帶來工作負載優化的效能，並將能支援各種資料中心工作負載，同時提供優異的性價比。

雲達表示，該款全新伺服器產品配備 E 核心的英特爾至強 6 處理器，可提供卓越的效率，將核心數量提升至新高，以應對高密度和橫向擴展工作負載，減少空間和功耗，以實現更好的永續性。這些處理器在與上一代產品相同的功率範圍內具有更多的運算能力和更快的內存，專為提高能源效率而設計，並針對最苛刻的人工智慧、HPC、資料庫和分析、5G、邊緣、網路以及基礎設施和儲存工作負載進行了最佳化。