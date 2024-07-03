全球攬才 聯發科積極拓市

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

聯發科（2454）是全球手機晶片出貨量龍頭，員工數近2.2萬人，為了業務，也為延攬全球人才，在多國建立據點。台灣是大本營，在美國、中國大陸、印度、英國、芬蘭、德國、瑞典、杜拜、日本、韓國、新加坡等地共有30多個據點，希望運籌全球研發資源與廣納人才， 提供客戶即時支援服務、積極拓展市場。

聯發科產品布局範圍頗廣，每年晶片出貨約應用在20億台終端裝置，手機晶片是三大產品線之一，占業績比重高，眾多中國大陸手機品牌廠都是客戶，且有長年合作關係。聯發科也在北京、合肥、深圳、成都、上海與武漢等地都設有據點。

IC設計是高度腦力密集的產業，聯發科員工有近九成是研發與技術人員，超過八成員工具備碩博士學歷，腦力珍貴，聯發科的薪酬福利水準也頗高，除了固定薪資與獎金，每年並依照獲利表現，兩度發放員工分紅。

手機 聯發科

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