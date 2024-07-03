英業達耕耘IP領域 助攻毛利率

英業達（2356）董座葉力誠接班以來，不僅來自AI伺服器的硬體代工訂單源源不絕，更積極耕耘IP等「軟實力」，目前已進入試產階段，預計第4季量產，有效助力毛利率向上。

英業達以硬體製造起家，而IP業毛利率最高可達100%，隨著相關產品今年底開始逐步量產，將顯著貢獻毛利，有助英業達擺脫代工業低毛利率的緊箍咒，也將為集團轉型跨出重要的一大步。

法人看好，英業達集團即將迎接下個50周年之際，採取「軟硬兼備、多路進擊」模式，力拚營運轉型，打造下個精彩的50年。

葉力誠掌舵後，英業達持續衝刺新事業發展，包括車用、AIoT、邊緣 AI、5G 與低軌衛星等領域，更以嵌入式神經網絡處理器（NPU）IP，進軍IC設計上游，目前產品已進入試產階段，預計第4季量產，明年將進一步放量，貢獻營收。