大陸雲端服務商機火熱 聯亞、上詮、光聖搶商機

大陸雲端服務商機火熱，隨著AI時代來臨，算力需求隨之成長，光通訊為算力網路的重要基礎建設，催動800G光模組需求爆發，台廠包括聯亞（3081）、上詮（3363）、光聖（6442）等均有供貨陸廠光通訊元件，將同步搶食龐大的市場商機。

針對中國大陸市況，光通訊磊晶大廠聯亞認為，雖然去年下半年大陸電信市場拉貨動能幾乎停滯，今年在AI應用火熱推升下，客戶看法已從原先的悲觀轉為樂觀，今年初相關出貨也開始成長，估計全年度業務表現將比去年正面。

聯亞營收結構中，電信應用約30%至40%，資料中心比重約48%至52%，消費與工業產品比重則是10至15%；若以產品別來看，矽光約占45%至48%，10G以上產品約12%至15%，而PD、APD約12至18%。

上詮去年大陸市場營收占比約5%。因應高速傳輸的 AI 世代來臨，上詮除原先光被動元件的主力業務外，持續將資源投注在資料中心及消費性電子市場，並積極切入共同光學封裝（CPO）領域。

上詮看好，CPO將成為國內光通訊模組業者另一大成長動能，隨著資料中心架構進展到400G，並朝800G升級，AI等新技術應用將需要更高的頻寬，進而推動資料中心建設，帶領光通訊產業進入新應用商機。

光聖認為，進入AI時代，高速傳輸需求不斷提高，矽光子和CPO將備受市場矚目，光聖也透過轉投資公司積極布局中。雖然第2季客戶拉貨相對強勁，墊高基期，但光聖預期，在客戶需求維持一定水準下，第3季營收不會有太大落差，下半年營運持穩。