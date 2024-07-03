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華邦聯手力成攻AI 營運點火

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

華邦（2344）搶攻AI商機，與封測大廠力成攜手開發2.5D／3D先進封裝技術，瞄準AI應用，現已邁入客戶端驗證階段，明年相關效益就會非常顯著，打響公司在AI市場的第一砲。

法人看好，隨著市場對先進封裝需求日益強勁，華邦與力成開發2.5D／3D先進封裝業務，有機會快速在客戶群拉高滲透率，為業績增添強大柴火。

華邦董事長焦佑鈞認為，AI應用才剛百花齊放，相關熱度將延續20年以上，華邦也將偕同旗下新唐備妥對應產品線，迎接AI大商機。

另一方面，因應AI帶來先進封裝需求大開，華邦去年底宣布攜手力成開發2.5D／3D先進封裝業務，搶食AI商機，現已陸續捎來好消息，現已於客戶端驗證中，明年有望帶來顯著效益。

華邦表示，AI蓬勃發展使得市場對寬頻及高速運算的需求急遽上升，帶動對先進封裝及異質整合強烈需求，與力成合作模式將由力成提供所需2.5D及3D先進封裝服務，並優先推薦客戶使用華邦的矽中介層（Silicon-Interposer）及其他產品。

焦佑鈞認為，台灣在AI發展取得很好的位置，因為雲端運算是台灣強項，預期接下來發展會以邊緣AI為主，而所有AI應用將到邊緣端落地，因此，華邦集團希望改變思維，不只做賣零件的生意，要轉成以服務為導向的模式，華邦、新唐都要抓住機會，也尋找創新機會。

焦佑鈞指出，華邦除將DRAM事業群改為客製化記憶體解決方案事業群外，產能以多顆利基型記憶體，如矽穿孔（TSV）甚至系統級封裝（SiP）模組，應用到邊緣裝置，擴大商機；新唐則會以微控制器產線擴充與應用為出發點，與華邦一起搶搭AI商機。

華邦總經理陳沛銘補充，現在很多客戶商談四層堆疊，這類記憶體能取代SRAM，用於有AI功能的各項裝置，預期2026年可望放量。

AI 力成 新唐

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