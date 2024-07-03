華邦：記憶體明年顯著樂觀 將有兩年好光景

記憶體大廠華邦（2344）昨（2）日高喊PC、消費性電子產品、手機、車用，以及網通等五大終端應用全面復甦，董座焦佑鈞看好旗下利基型DRAM與編碼型快閃記憶體（NOR Flash）兩大主力產品將迎來兩年好光景，呈現價量齊揚盛況，2025年更是「顯著樂觀」。

焦佑鈞與華邦總經理陳沛銘等公司高層昨天接受媒體訪問，釋出以上訊息。

針對記憶體市場近況，焦佑鈞說，華邦從2022年第2季開始感受到記憶體銷量下滑，經過八個季度後，今年第2季陸續感受到銷量上升，預期是「數量先行，價格後面就會跟上」，正向看待未來兩年記憶體產業將進入上升循環，2025年更是顯著的上升循環年，可用「顯著樂觀」來形容明年市況。

華邦高層看旺記憶體後市

至於產品報價與新品進度，陳沛銘表示，本季DDR3與DDR4合約價持續看漲，預估逐季上揚個位數百分比，隨著價格續揚，將挹注華邦本業獲利。至於4Gb DDR4新品正在客戶端驗證中，力拚年底量產，加入貢獻營運行列。

華邦另一項主力產品編碼型快閃記憶體方面，焦佑鈞強調，華邦長期深耕編碼型快閃記憶體領域，全球市占率領先，隨著眾多終端裝置持續導入編碼型快閃記憶體，其銷量攀升，代表產業景氣正在回升，同樣對華邦有利。

焦佑鈞強調，景氣回升，「量會比價先行」，看好後續記憶體價格會持續反映相關趨勢向上，惟各產業應用回溫的速度不一，通常先修正的產業，也會回暖的較早些，較晚修正的產業，速度則相對落後。

就各類終端應用市況，陳沛銘認為，五大關鍵領域全面復甦，其中，PC終端市場預計今年可成長5%至10%；手機亦從谷底回溫，銷量預期可望年增5%；消費性產品是最早開始進行庫存調整的類別，今年上半年最快開始復甦；網通受惠於WiFi 7應用增加，下半年可樂觀期待，真正發酵時間點落在明年，會有更好的成長表現。

至於車用及工業用產品目前被華邦歸為同一類，公司看好車用市場今年貢獻較大，工業用領域市況最晚進入修正，現階段業績仍疲軟，還需要經過一段時間調整。

因應客戶地緣政治考量需求，華邦也著手採取 NCNT（非台灣非中國大陸）製造策略。

焦佑鈞強調，世界趨勢不可違逆，客戶有要求，華邦就會開始布局。

陳沛銘補充，華邦記憶體製造本業都在台灣，因投資龐大，無法移動生產基地，但後段封測會交給位於馬來西亞的協力廠進行，儘管成本會上升，客戶仍都可接受。



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