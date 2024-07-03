輝達降規版AI晶片需求夯…英業達 喜迎陸CSP廠大單

華為自主開發AI晶片不順，近期輝達（NVIDIA）在大陸市場推出的降規版AI晶片H20傳出需求夯、產量大增，當地四大雲端服務商（CSP）百度、阿里、騰訊、字節跳動瘋搶H20，並找英業達（2356）代工，英業達董座葉力誠接班出擊報捷，喜迎大單落袋，通吃大陸四大CSP廠訂單，成為H20熱銷大贏家。

隨著大陸與國際主要型雲端服務商訂單到手，英業達看好，今年AI伺服器出貨可望呈現倍數成長。去年AI伺服器營收占比約5%至6%，今年將衝破一成大關。

美國大力打壓下，華為自行研發AI晶片傳出面臨無法擴產窘境，交貨時程延宕，大陸雲端服務商原本有意採購華為自研晶片以藉此降低對輝達依賴的計畫落空，近期傳出大陸市場對輝達H20晶片需求回溫，甚至出現「瘋搶」情況。

外資摩根士丹利訪查後，也對輝達H20需求按讚。大摩最新報告中指出，經訪查發現，雖然輝達客戶對即將推出的新平台Blackwell架構GPU充滿期待，但在目前的過渡期，現有Hopper晶片需求仍十分旺，台灣市場H20生產需求強勁、大陸雲端供應商採購H20晶片的買氣則相當火熱。

據悉，包括百度、阿里、騰訊、字節跳動等大陸四大雲端服務商，近期都瘋搶輝達H20晶片，並找英業達代工，意味英業達董座葉力誠接班報捷，通吃大陸四大雲端服務商訂單。

葉力誠年初在旺年會上喊出「2024年是英業達AI轉型元年」，要將所有產能填滿，宣示衝刺AI與車用等新事業的營運轉型目標。

如今，英業達除大啖輝達「地表最強AI晶片」的高階GB200伺服器訂單，也喜迎輝達大陸降規版H20伺服器熱銷商機，一舉通吃美系及陸系四大雲端服務商訂單，持續朝葉力誠年初宣示的重要使命─「將所有產能填滿」的目標邁進。

英業達大陸雲端服務商客戶囊括百度、阿里巴巴、騰訊、字節跳動，更是百度「All in AI」戰略的重要伺服器代工夥伴，除助力百度AI戰略落地，雙方也共同研發AI運算平台。同時，英業達也透過美國雲端服務商重要系統整合商ZT，取得微軟、Google、亞馬遜AWS等供應鏈訂單，今年更傳出拿下Meta GB200伺服器訂單，等同四大美系CSP廠訂單全數落袋。

法人指出，英業達今年輝達GPU伺服器主要出貨動能來自H100及H200系列產品，供貨中國大陸市場的H20第2季開始放量，第3季則由搭載輝達H200晶片的AI伺服器接棒演出。